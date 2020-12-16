苗栗耶誕樹玩創意 稻草竹編、客家花布都吸睛

耶誕節將至，苗栗縣今年不僅縣府首次舉辦耶誕晚會，苗栗市公所、公館鄉農會也結合在地特色，分別利用客家花布、稻草竹編打造創意耶誕樹，格外吸睛，營造獨特耶誕氛圍。

苗栗市公所今天發表全台唯一的客家花布耶誕樹及馬卡龍色耶誕燈區，公所在市民廣場打造一座高7公尺、寬4公尺的客家花布耶誕樹，樹身採用藍、紅、黃、粉、紫等5色、124塊客家花布拼接而成，另外添加8朵象徵富貴的牡丹花點綴，宛如錦繡雲裳，讓傳統客家花布呈現另類東方宮廷美感。

苗栗市長邱鎮軍指出，苗栗市有8成以上是客家人，也是北部四縣客家腔的大本營，迎接2020耶誕節，邀請年輕文創團隊設計，在市民廣場及市公所前好客廣場布置2個燈區，除客家花布耶誕樹，周邊搭配馬卡龍色系LED燈飾、玫瑰金光環境裝置，營造兼具客家特色及西洋浪漫的溫馨耶誕氛圍，燈區預計18日起試燈。

公館鄉農會則充分運用在地農村特色，在苗栗特色館搭建「稻草跨年祈福耶誕樹」，利用竹編結合稻草編織注連繩，祈求武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情快過去，迎接新的一年，風調雨順、國泰民安。

公館鄉農會指出，創意耶誕樹結合竹編藝術與稻草編織，其中竹子代表步步高升，稻草編織則是利用公館鄉內、全台僅存一家稻草織廠「喜妹那哇」所生產外銷日本的注連繩，具祈福、吉祥象徵。

目前稻草跨年祈福耶誕樹已大致裝置完成，相較充滿華麗燈飾的西洋耶誕樹，更具古樸創意，農會預計19日結合陶藝市集辦理點燈儀式。

農會表示，「注連繩」是一種由中國傳至日本的稻草結繩，相傳古時移民到日本的島民，食用米食都由中國大陸糧船供應，每年冬季冰雪覆蓋，人們利用稻草結繩，懸掛在海港邊或門前，祈望船隻平安抵達，新米準時靠岸，於是繩結成為新的、好的象徵，是日本掛在神社鳥居上，顯示神與人之間的區隔，多數日本家戶在新年期間，也會懸掛「注連繩」用以迎新、祈福、開運、趨吉避凶。