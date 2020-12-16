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竹縣消防員參加TEMTA競賽 勇奪一般CPR組冠軍

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
為培養臨場感和鍛練膽量，黃皓賓（左）及黃玉喬（右）還把練習場地移到分隊門口。圖／新竹縣消防局提供
為培養臨場感和鍛練膽量，黃皓賓（左）及黃玉喬（右）還把練習場地移到分隊門口。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣消防局參加中華緊急救護技術員協會辦理的第8屆全國呼吸道插管及心肺復甦術競賽，拿下一般CPR組冠軍，還獲4優等及1佳作等6個獎項，拿下冠軍的光明消防分隊隊員黃皓賓及黃玉喬10月開始準備，甦醒球不離手，連睡覺時也帶上床，從白天練到黑夜，練習時數超過300小時，為培養臨場感和鍛練膽量，還把練習場地移到分隊門口，引來許多民眾好奇圍觀。

黃皓賓及黃玉喬2人都是第一次參賽，為了這次的競賽，從10月開始就著手準備，任何零碎時間都不放過，「想到就練一下手感」，為了培養臨場感和鍛練膽量，還突發奇想，把練習場地移到分隊門口，引來許多民眾好奇圍觀，正式比賽時，果然有民眾干擾的情境，但2人經過充分練習早已習慣，一點也不受影響，黃皓賓直說「超感謝那時給我們意見的所有民眾」。

競賽過程除了個人的救護技術，選手之間的配合度也是重要的評分項目，特別的是，2人竟是透過「吵架」的方式培養默契，黃玉喬說，因為2人都是急性子，有話直說，每次爭吵就可知道對方的想法，到最後只要一個眼神或一個動作就知道同伴需要什麼。

黃皓賓也因壓力大，在訓練過程中瘦了2公斤，黃玉喬則因訓練結束後會吃美食獎勵自己，反而胖了2公斤。對於拿到獎金後要如何運用，黃玉喬表示，會報名參加付費的救護課程，增進自己的實力，黃皓賓則說，最想要做的就是好好大吃一頓。

消防局表示，此次競賽分為呼吸道插管組、一般CPR組(心肺復甦術)以及MCPR組(自動心肺復甦機) 3種類別，有來自台北、新北、台南、高雄等10多個縣市，共計125組、280人報名參賽，消防局這次有18名選手、8組參賽，共獲得6獎項。

其中，黃皓賓及黃玉喬獲得一般CPR組冠軍，光明救護義消分隊蕭楷樺和薛裕霖、新埔救護義消分隊范云薷及宋曉芬、關西救護義消分隊周莉萍與張家綸獲得一般CPR組的優等；光明救護義消分隊朱皓弘及陳羿璇獲得一般CPR組佳作；寶山消防分隊李孟樵、黎斯同與廖振宏榮獲MCPR組優等。

拿下一般CPR組冠軍的光明消防分隊隊員黃皓賓（中）及黃玉喬（右）10月開始準備，甦醒球不離手，連睡覺時也帶上床。圖／新竹縣消防局提供
拿下一般CPR組冠軍的光明消防分隊隊員黃皓賓（中）及黃玉喬（右）10月開始準備，甦醒球不離手，連睡覺時也帶上床。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局參加中華緊急救護技術員協會辦理的第8屆全國呼吸道插管及心肺復甦術競賽，拿下一般CPR組冠軍，還獲4優等及1佳作等6個獎項。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局參加中華緊急救護技術員協會辦理的第8屆全國呼吸道插管及心肺復甦術競賽，拿下一般CPR組冠軍，還獲4優等及1佳作等6個獎項。圖／新竹縣消防局提供

CPR 新竹

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