客家花布雲裳耶誕樹璀璨 苗栗市民廣場越夜越美麗

苗栗市公所今天發表全台唯一的客家花布耶誕樹及馬卡龍色耶誕燈區，5種顏色、124塊客家花布拼接，外加8朵牡丹花的耶誕樹，夜裡發光璀燦奪目，「市民廣場」打造馬卡龍色系宮廷風，越夜越美麗，燈區12月18日起試燈，歡迎民眾來體驗不一樣的耶誕節。

苗栗市公所今年12月24日到26日在市民廣場，推出「2020苗栗耶誕 Yay」系列活動，客家花布耶誕樹讓人眼睛為之一亮，它出自新生代燈藝師李宗坤創作，高7公尺、寬4公尺，採用藍、紅、黃、粉、紫色124塊客家花布拼接而成，外加8朵象徵富貴的牡丹花，宛如錦繡雲裳的客家花布耶誕樹。

邱鎮軍、苗栗市民代表會主席楊喬安等人今天啟動苗栗耶誕系列活動，邱鎮軍表示，苗栗市有8成以上的人口是客家人，也是北部四縣客家腔的大本營，市公所特別藉由在地客家風情，舉辦全台唯一的客家耶誕節，執行廠商團隊以馬卡龍色LED燈，營造更加柔和、浪漫光環境。

苗栗耶誕活動12月24日晚上6點半到9點，規畫苗栗市客家兒童合唱團、懷舊樂團、聯合民族管弦樂團及苗商熱舞社演出，穿插摸彩活動，有iPhone 12、50吋液晶電視等獎品，當天在耶誕市集消費，即可獲贈摸彩券，另在客家耶誕樹或打卡區拍照上傳「2020 苗栗耶誕粉絲團」臉書按讚，即可兌換紀念手環或星光兒童口罩。