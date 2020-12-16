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桃市立美術館結合青塘園地景 兒童美術館後年完工

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市立美術館串聯青塘園的水景和綠帶，打造夢幻「山丘」造型的地景型美術館。圖／工務局提供
桃園市立美術館串聯青塘園的水景和綠帶，打造夢幻「山丘」造型的地景型美術館。圖／工務局提供

桃園市立美術館工程選址於中壢青埔高鐵特定區（公十二、公十三公園），打造夢幻「山丘」造型的地景型美術館，規畫「市立美術館」及「兒童美術館」2棟建築物，兩館由空中廊道橫跨高鐵南路相連，提供典藏、研究、展覽、教育、文化、觀光等六大功能。今天開工動土，「兒童美術館」棟預計2022年優先完成，「市立美術館」棟預計2023年底竣工。

工程耗資約34億，文化部補助約13億7000萬。「市立美術館」為地下2層及地上5層之建築物，總樓地板面積約40014平方公尺，提供國際企畫展廳、市民廣場、美術圖書館、特展空間、常設展區、跨領域展演空間及景觀休憩平台等，並提供約302席汽車及125輛機車停放空間，有助於紓解青埔停車問題。

「兒童美術館」為地下1層及地上4層的館舍，總樓地板面積約7208平方公尺，規畫提供兒童美術館展覽室、主題餐廳、兒童藝術資源教育中心、國際演講廳及兒童美術教室等，提供兒少美術教育空間。

美術館串聯青塘園的水景和綠帶，「山丘」造型的建築外觀，山丘外部坡面錯落著藝術活動、展演的戶外平台及涼亭綠蔭、展望台等，可做為藝術廣場活動觀眾席，而山丘斜坡的設計形塑了天然良好的視野，讓民眾可俯視整體廣場與青塘園優美的自然風光。

桃園市長鄭文燦參加動工典禮時表示，桃園市自升格起發展迅速，市府團隊積極規畫並投入許多重大建設，青埔地區相關建設除了市立美術館工程外，亦將設立桃園流行音樂劇場、國家級原住民族文創中心、亞洲．矽谷創新研發中心及桃園會展中心等。此外，結合鄰近A18高鐵桃園站有國泰商務中心、日本八景島水族館、桃園國際棒球場等，有效發揮在地觀光及產業發展，提升桃園國際曝光度。

桃園市立美術館工程今天開工動土。記者高宇震／攝影
桃園市立美術館工程今天開工動土。記者高宇震／攝影
桃園市立美術館串聯青塘園的水景和綠帶，打造夢幻「山丘」造型的地景型美術館。圖／工務局提供
桃園市立美術館串聯青塘園的水景和綠帶，打造夢幻「山丘」造型的地景型美術館。圖／工務局提供

美術館 高鐵 建築

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