消防大使猛男美女出列 盧秀燕：宣導防災別劃錯重點

台中市「2021消防形象月曆」出爐，20多位消防猛男、靚女及消防家庭的可愛寶寶走伸展台，呈現消防人員的力與美，市長盧秀燕說「大家不要劃錯重點」月曆中傳達的防災救難內容更重要。

消防局表示，這次參與消防形象月曆21名消防人員，其中有3對夫妻檔，分別在月曆封面的二月、八月及十二月份呈現，還有消防家庭的可愛寶寶也穿制服當小小消防人員，讓大家感染溫馨氣氛。

另藉搭配搜救犬、古董消防車及火場勘查器材拍攝，除展示消防專業，更能感受其中的溫馨、懷舊、對動物的愛護及夫妻的愛，把對生命的關懷及幸福感分享給民眾。

形象月曆封面二月份，何浚蔚與廖品捷夫妻倆服務於消防局外勤單位，浚蔚原是桃園人，兩人在內政部消防署竹山訓練中心同一個教授班，浚蔚毅追愛選填來到台中市政府消防局服務，談2年多戀愛，目前有2兩名消防寶寶，洋溢滿滿的幸福感。

另外封面六月份的游登翔熱愛健身，今年七月參加「109年苗栗縣縣長盃全國健身健美錦標賽」獲男子新秀形體組175公分以上級第一名及男子形體組178公分以上級第二名。

拍攝過程經過多次景點場勘以至完成耗時三天三夜，每位工作人員頂著豔陽天上山下海，希冀以多元角度呈現消防人員的工作日常及各式專業訓練情景，並透過月曆展現消防人員健康、專業及陽光形象，讓市民了解消防人員用全心、全方位及不分晝夜守護市民決心。

消防形象月曆為防災宣導品，無對外販售，如欲索取，可至台中市政府消防局粉絲專頁參加相關活動，即可免費獲得一本月曆，活動數量僅200份，送完即止。