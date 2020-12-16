快訊

俄美菲新冠病毒侵台 4名藝文表演團體成員出關後確診

財產傳子不傳女 單身女購屋增加背後有洋蔥

突破情障作畫展才藝 竹市「特殊教育」生美展即日開跑

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
光武國中傅郁翔「神仙刨冰店」要跟大家「免費」分享他的快樂。圖／新竹市政府提供
光武國中傅郁翔「神仙刨冰店」要跟大家「免費」分享他的快樂。圖／新竹市政府提供

新竹市109年度「特殊教育」學生美展今在清華大學南大校區舉辦開幕典禮，展出109件特殊教育美術比賽前三名優秀作品。其中，光武國中傅郁翔從小有情緒控管及人際交往困難，直到學習繪畫才穩定情緒，他的作品「神仙刨冰店」要跟大家「免費」分享他的快樂。

傅郁翔從小有情緒控管及人際交往困難，母親不但允許他在牆上作畫，也鼓勵他將自言自語的問題化為無聲的線條，傅說，未來會以繪畫的耐心與才華轉移到油漆彩繪上，將繪畫的才華轉化為工作的技能，自食其力。副

副市長沈慧虹說，市府近年增加特教人力、早療經費，相信所有的挑戰都會化為溫度與養分，讓幸福竹市沒有任何一顆星星被遺忘。

市府逐年提升特教人力，特教教師由183名增至283名，共增加55名教師；特教助理員由70名增至142名，增加72名助理員，投入超過2倍的人力，2018年起更提高早療補助，一般戶每月3000元提高至4000元，低收入戶每月5000元提高至6000元。

實驗中學鄧詠元過去報名身障類高中乙組都有不錯的成績，但今年挑戰自己，獲得繪畫類高中宣導組第二名，得獎作品「型像」是他想像在盲人的生活世界裡，所有東西、甚至是自己和家人都沒有色彩，但是在他的腦海並不受到視覺的限制，每個物品都有絢爛且鮮明的顏色，如同每個生命都有他的特色與價值，應該受到每個人的包容與尊重。

教育處代理處長沈靜濤表示，竹市特教美術比賽與展覽已連續辦理16年，也提供給特殊孩子一個自我展現的舞臺，並鼓勵特教學生透過藝術媒材，展現他們的原創力，建立學習正向楷模及自信心。

本屆美術比賽分為繪畫、漫畫及電腦繪圖3大類，徵稿對象包含特教生及一般生，並依據學生年級共細分為31組，約有700件作品參賽。經過評審委員專業的評選，將各類組前三名共109件得獎作品展出。

新竹市109年度「特殊教育」學生美展今在清華大學南大校區舉辦開幕典禮。圖／新竹市政府提供
新竹市109年度「特殊教育」學生美展今在清華大學南大校區舉辦開幕典禮。圖／新竹市政府提供

新竹 清華大學

延伸閱讀

竹市感恩季周末開跑 林智堅邀民眾替弱勢兒童圓夢

替竹市招募義消生力軍 鄭宏輝邀藝人吳鳳體驗義消日常

竹市消防博物館災情體驗逼真 將新增多媒體互動

竹市績優志工表揚 林智堅鞠躬感謝無私付出

相關新聞

6600元調高到8800元 苗栗縣元旦起生育津貼加碼

少子化等因素衝擊，苗栗縣新生兒人數逐年減少，今年至11月僅有2532人，縣政府回應縣議會審查明年總預算案附帶決議，生育津...

桃市立美術館結合青塘園地景 兒童美術館後年完工

桃園市立美術館工程選址於中壢青埔高鐵特定區（公十二、公十三公園），打造夢幻「山丘」造型的地景型美術館，規畫「市立美術館」...

突破情障作畫展才藝 竹市「特殊教育」生美展即日開跑

新竹市109年度「特殊教育」學生美展今在清華大學南大校區舉辦開幕典禮，展出109件特殊教育美術比賽前三名優秀作品。其中，...

消防大使猛男美女出列 盧秀燕：宣導防災別劃錯重點

台中市「2021消防形象月曆」出爐，20多位消防猛男、靚女及消防家庭的可愛寶寶走伸展台，呈現消防人員的力與美，市長盧秀燕...

喜來登酒店耶誕二手書募集 捐助社福團體基金

歲末寒冬，桃園喜來登酒店舉辦歲末年終感恩季，在該酒店大廳布置大型耶誕樹，推出「愛捐書、閱幸福」活動，該飯店今天上午表示，...

竹市感恩季周末開跑 林智堅邀民眾替弱勢兒童圓夢

歲末年終，2020新竹市感恩季「Hi Light! My Life!」將於本周末開跑，將有兩場分別由民歌歌手、獨立樂團獻...

竹縣府改善高鐵周邊2路段 人行道路寬變2倍更好走

新竹縣政府向中央爭取經費改善高鐵新竹站周邊人行道，總長約1361公尺長，並與交通部鐵道局商量無償使用土地，讓人行步道由原...

龍潭高平養雞場沒水用 桃市府將廢止容許使用

桃園市龍潭區高平里一處農地興設養雞場，引來當地居民抗議有汙染地下水之虞，市長鄭文燦今天說，經跨局處會商，養雞場未取得高平...

替竹市招募義消生力軍 鄭宏輝邀藝人吳鳳體驗義消日常

新竹市近年幾批老義消屆齡後，讓部分消防分隊逐漸面臨義消人力不足窘況。新竹市義消總隊總隊長鄭宏輝今說，為了招募義消生力軍，...

這棵耶誕樹另類創意 竹編結合稻草編織祈福

耶誕節將屆，苗栗縣公館鄉農會應節，「福菜、花田、堆稈棚」農業跨年嘉年華活動第二波的「稻草跨年祈福耶誕樹」，結合竹編、稻草...

頭份第二交流道可行性評估 提5方案地方說明會

國道1號頭份交流道上、下班時間交通量大，塞車成了日常，縣政府400萬元委託增設第二交流道可行性評估，期中報告選定頭份交流...

過年期間確保道路品質 苗栗1月28日起禁挖馬路1個月

苗栗縣政府工務處今天召開道路整體協調預挖路段會議，決定春節期間為了確保道路服務品質，明年1月28日至2月28日，全縣道路...

熱門新聞

台中真正需要的捷運路線是哪條？ 女大生一張照片訴心聲

竹縣跨年晚會完整卡司名單公布 還可抽汽車、電動機車

1盞50萬！最貴光明燈連5年被同一人點走

影／小資族照過來！gogoro拖吊罰單 廠商將追討

好險！ 10幾顆邊坡大落石砸毀路面、護欄傾斜 宜蘭台7丁搶修

實習生不要哭！麻糬名店錯開400萬發票　主動報備免驚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。