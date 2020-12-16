突破情障作畫展才藝 竹市「特殊教育」生美展即日開跑

新竹市109年度「特殊教育」學生美展今在清華大學南大校區舉辦開幕典禮，展出109件特殊教育美術比賽前三名優秀作品。其中，光武國中傅郁翔從小有情緒控管及人際交往困難，直到學習繪畫才穩定情緒，他的作品「神仙刨冰店」要跟大家「免費」分享他的快樂。

傅郁翔從小有情緒控管及人際交往困難，母親不但允許他在牆上作畫，也鼓勵他將自言自語的問題化為無聲的線條，傅說，未來會以繪畫的耐心與才華轉移到油漆彩繪上，將繪畫的才華轉化為工作的技能，自食其力。副

副市長沈慧虹說，市府近年增加特教人力、早療經費，相信所有的挑戰都會化為溫度與養分，讓幸福竹市沒有任何一顆星星被遺忘。

市府逐年提升特教人力，特教教師由183名增至283名，共增加55名教師；特教助理員由70名增至142名，增加72名助理員，投入超過2倍的人力，2018年起更提高早療補助，一般戶每月3000元提高至4000元，低收入戶每月5000元提高至6000元。

實驗中學鄧詠元過去報名身障類高中乙組都有不錯的成績，但今年挑戰自己，獲得繪畫類高中宣導組第二名，得獎作品「型像」是他想像在盲人的生活世界裡，所有東西、甚至是自己和家人都沒有色彩，但是在他的腦海並不受到視覺的限制，每個物品都有絢爛且鮮明的顏色，如同每個生命都有他的特色與價值，應該受到每個人的包容與尊重。

教育處代理處長沈靜濤表示，竹市特教美術比賽與展覽已連續辦理16年，也提供給特殊孩子一個自我展現的舞臺，並鼓勵特教學生透過藝術媒材，展現他們的原創力，建立學習正向楷模及自信心。