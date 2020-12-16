喜來登酒店耶誕二手書募集 捐助社福團體基金

歲末寒冬，桃園喜來登酒店舉辦歲末年終感恩季，在該酒店大廳布置大型耶誕樹，推出「愛捐書、閱幸福」活動，該飯店今天上午表示，這項二手書募集活動，即日起至明年1月20日止，歡迎顧客把家中不再閱讀、保存良好，亦無破損、髒汙的二手書捐出，該店整理後，再轉贈陽光基金會協助募集基金。

桃園喜來酒店首次與陽光基金會合作舉辦「讓你的舊愛我的新歡二手書募集捐贈公益」活動，趁聖誕節，在大廳布置大型耶誕樹，堆放禮物木箱應景，該酒店協理周佳慧說，耶誕樹小木箱放置一些向員工募集的二手書，也希望顧客不妨利用時間，清理家中的舊書籍整理捐贈，讓二手舊書籍再遇新歡散發書香。

周佳慧表示，今年疫情影響，許多社福團體面臨募款不易、捐助資源中斷困境，飯店業亦在疫情受創嚴重，為支持社會公益，這項打書活動，希望顧客、民眾，可將家中不再閱讀、保存良好，無破損、髒汙的二手好書整理一下，明年1月20日前，親自送達或託運、寄送到該酒店（桃園市大園區大觀路777號），註明「愛捐書、閱幸福」活動小組即可。