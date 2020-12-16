苗栗縣生育津貼 110年起調高至8800元

因應苗栗縣議會修訂「苗栗縣生育津貼實施辦法」，縣府今天召開縣務會議，調高生育津貼補助金額，由每名新生兒6600元，調高為8800元，明年元旦起施行，希望藉此促進生育率。

苗栗縣政府民政處長彭基山指出，苗栗縣議會於定期大會審議110年預算期間，由縣議員江村貴、余文忠等人提出，在不增加總預算的前提下，將生育津貼從現行每胎補助新台幣6600元，調高至8800元，讓新人「願意生」，經議會決議通過後，由民政處提出修正案。

苗栗縣議員余文忠表示，少子化問題嚴重，苗栗縣新生兒人數逐年減少，109年度生育補助津貼預算編列2640萬元，每人每胎補助6600元，但至11月為止，出生人數不如預期，預算還沒有用完，且和其他縣市相較，苗栗縣生育補助名列「後段班」，因此以今年新生嬰兒出生率為基準，在預總算額度不變前提下，將每胎補助提高至8800元，藉此促進生育福利。

民政處指出，苗栗縣生育津貼實施辦法修正後，凡中華民國110年1月1日以後出生，並於苗栗縣戶政事務所完成登記之新生兒，其父或母已設籍苗栗縣1年以上者，得申請發給生育津貼，修正辦法並於明年1月1日施行。