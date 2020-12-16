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竹市感恩季周末開跑 林智堅邀民眾替弱勢兒童圓夢

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
2020新竹市感恩季「Hi Light! My Life!」將於本周末開跑，將有兩場分別由民歌歌手、獨立樂團獻唱的感恩晚會，還有一場集合手作達人、耶誕商品的暖心市集。圖／新竹市政府提供
2020新竹市感恩季「Hi Light! My Life!」將於本周末開跑，將有兩場分別由民歌歌手、獨立樂團獻唱的感恩晚會，還有一場集合手作達人、耶誕商品的暖心市集。圖／新竹市政府提供

歲末年終，2020新竹市感恩季「Hi Light! My Life!」將於本周末開跑，將有兩場分別由民歌歌手、獨立樂團獻唱的感恩晚會，還有一場集合手作達人、耶誕商品的暖心市集。另外，也將辦理弱勢兒童圓夢心願卡計畫，今年共獲10間百貨量販業者響應，市府邀民眾一起來擔任耶誕老人，為450名弱勢兒童圓夢。

市府今舉辦記者會，市長林智堅說，竹市仍有部分孩童需要社會大眾幫助，感謝在地百貨、店家每年為弱勢兒童圓夢。今年450名弱勢兒童的心願包括「希望阿婆有一雙輕便、好走鞋子」、「我的衣服都破了，希望有一件有公主上衣，顏色不拘」，希望社會大眾也發揮愛心，讓他們感受到滿滿關懷。

社會處指出，今年感恩季兩場「感恩晚會」與一場「暖心市集」；感恩晚會於19、20日辦理，第一場晚會結合以往的祈福儀式，邀請主教及牧師為民眾、竹市祝福。之後會邀重量級唱將趙傳、金智娟娃娃、錦雯、陳偉民演唱經典民歌。 第二場感恩晚會則針對年輕世代，市府將邀竹市熱舞團，獨立樂團、歌手鼓鼓、陳零九、麋先生、莊鵑瑛（小球）演唱。

暖心市集本周六在護城河親水公園登場，總攤位數將超過40攤，將販售知名手作品、耶誕商品等。現場也將有聖誕歡樂劇、耶誕魔術秀，還有大小朋友最喜歡的YOYO姊姊帶來精彩唱跳秀，另有河馬樂樂與耶誕老公公發小禮物。

社會處表示，今年弱勢家庭兒童圓夢計畫除有10家百貨量販業者參與，也號召民眾扮演聖誕老公公完成弱勢孩童的願望。即日起至25日，民眾可至遠東巨城購物中心、遠東SOGO百貨新竹店、新竹大遠百、台灣迪卡儂新竹店、藍印子企業股份有限公司、大魯閣湳雅廣場、愛買新竹店、大潤發湳雅店、愛兒悅婦幼生活館及晶品城購物廣場等10大百貨量販店認購心願卡，一起發揮愛的力量。

2020新竹市感恩季「Hi Light! My Life!」將於本周末開跑，將有兩場分別由民歌歌手、獨立樂團獻唱的感恩晚會，還有一場集合手作達人、耶誕商品的暖心市集。圖／新竹市政府提供
2020新竹市感恩季「Hi Light! My Life!」將於本周末開跑，將有兩場分別由民歌歌手、獨立樂團獻唱的感恩晚會，還有一場集合手作達人、耶誕商品的暖心市集。圖／新竹市政府提供

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