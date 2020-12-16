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竹縣府改善高鐵周邊2路段 人行道路寬變2倍更好走

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府向中央爭取經費改善高鐵新竹站周邊人行道，由原先原先的2.2公尺拓寬為4.3公尺。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府向中央爭取經費改善高鐵新竹站周邊人行道，由原先原先的2.2公尺拓寬為4.3公尺。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府向中央爭取經費改善高鐵新竹站周邊人行道，總長約1361公尺長，並與交通部鐵道局商量無償使用土地，讓人行步道由原先原先的2.2公尺拓寬為4.3公尺，提供從高鐵站步行離開的旅客更寬的人行空間，並改善高鐵特區的都市景觀。

工務處表示，為提供縣民更舒適的市區人行環境，縣府向內政部營建署爭取公共環境改善計畫，獲補助經費2600萬元，其中中央補助2106萬元、地方自籌款494萬元，施作2個工區、4個路段，已在11月底完工啟用。

改善範圍之一的高鐵站後方車站用地周邊人行步道，除拆除老舊、不適宜設施、植栽綠美化塑造帶狀綠廊、強化排水功能、拓寬人行道範圍、增加無障礙斜坡道、更換老舊鋪面等，並規畫4個節點空間，提供民眾寬敞等候休憩小廣場，解決路緣斜坡與行人斑馬線銜接不良的問題。

而六家一路鄰近交大客家學院，位於主要道路周邊，是串連國道、省道以及市區的生活道路，道路基礎建設改善全長250公尺，施工項目包括修復與改善老舊道路的道路品質、強化排水效能，改善都市景觀環境。

工務處表示，施工階段經營建署及新竹縣政府施工查核小組，分別查核督導皆獲得甲等以上成績，施工團隊也獲得「第2屆新竹縣公共工程金竹獎」土木水利類優等獎。

另外，縣府也爭取營建署提升道路品質計畫-新竹縣亮點計畫， 進行光明六路東一段及東二段、自強南北路等道路的養護整建，工程內容包括人行道綠色路網及無障礙系統的設置改善、號誌共桿及標誌標整合、自行車道建置等，總經費3.6億，預計明年3月7日完工，道路品質提昇、環境美化可望成為示範道路。

人行道 新竹 高鐵

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