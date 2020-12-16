大溪威斯汀聖誕節「奇幻之旅」不出國實現冬遊世界美夢

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店為聖誕佳節創造歡樂慶氛，即日起至2021年3月1日，推出「威斯汀奇幻之旅」，結合池畔風光讓賓客自在探索五種異國風情，不出國也能置身彷彿環遊世界的美夢。

大溪威斯汀為讓旅客在遠離塵囂的秘境中，也能品味國際高品牌咖啡，跨界與雀巢推出星巴克咖啡服務，全台首家國際飯店讓賓客在度假時，可以品嘗星巴克的經典咖啡，感受綠意環繞，享受屬於自己的悠閒自在。

聖誕佳節不可少的下雪場景，旅客步入威斯汀大廳，迎面而來的是雪白一片的聖誕樹、白色巨鹿，宛如進入北歐浪漫飄雪奇境和童話夢境，感受冰雪森林的獨特奇幻魅力。

房客踏入室內泳池，隨即感受印尼檀香薰陶，還可以一邊聆聽印尼音樂，一邊欣賞優美的印尼布藝，沉浸在峇里島的南洋藝術文化；午餐前往由港籍師傅掌杓的儷軒中餐廳，品嘗道地的港式料理，而門口的香港餐廳實境，彷彿穿越時空到香港。

下午漫步戶外池畔，狂野生命力的非洲音樂，傍晚時分來到花卉、仙人掌、大盤帽、吉他等擺飾的知味西餐廳，用餐同時也能體驗濃烈的美墨熱情。