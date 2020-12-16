大溪威斯汀聖誕節「奇幻之旅」不出國實現冬遊世界美夢
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店為聖誕佳節創造歡樂慶氛，即日起至2021年3月1日，推出「威斯汀奇幻之旅」，結合池畔風光讓賓客自在探索五種異國風情，不出國也能置身彷彿環遊世界的美夢。
大溪威斯汀為讓旅客在遠離塵囂的秘境中，也能品味國際高品牌咖啡，跨界與雀巢推出星巴克咖啡服務，全台首家國際飯店讓賓客在度假時，可以品嘗星巴克的經典咖啡，感受綠意環繞，享受屬於自己的悠閒自在。
聖誕佳節不可少的下雪場景，旅客步入威斯汀大廳，迎面而來的是雪白一片的聖誕樹、白色巨鹿，宛如進入北歐浪漫飄雪奇境和童話夢境，感受冰雪森林的獨特奇幻魅力。
房客踏入室內泳池，隨即感受印尼檀香薰陶，還可以一邊聆聽印尼音樂，一邊欣賞優美的印尼布藝，沉浸在峇里島的南洋藝術文化；午餐前往由港籍師傅掌杓的儷軒中餐廳，品嘗道地的港式料理，而門口的香港餐廳實境，彷彿穿越時空到香港。
下午漫步戶外池畔，狂野生命力的非洲音樂，傍晚時分來到花卉、仙人掌、大盤帽、吉他等擺飾的知味西餐廳，用餐同時也能體驗濃烈的美墨熱情。
大溪威斯汀李家豪副總經理表示，今年全心打造充滿異國風情的迷人國度，營造「環遊世界」的海外頂級度假體驗，威斯汀處處都是美拍打卡的主題，要讓賓客盡情享受愉快難忘的冬季旅程。另一個吸睛亮點，是「威斯汀奇幻之旅」期間，房客有專屬世界主題活動，包括北歐冰雪泡泡、美墨手作課程、印尼小點與港式奶茶手作體驗、非洲探險故事及現場音樂表演等。從早到晚不停歇享受歡樂豐富的冬季假期。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言