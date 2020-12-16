龍潭高平養雞場沒水用 桃市府將廢止容許使用

桃園市龍潭區高平里一處農地興設養雞場，引來當地居民抗議有汙染地下水之虞，市長鄭文燦今天說，經跨局處會商，養雞場未取得高平簡易自來水管委會同意，也沒有水務局核發的地下水井水權登記，農業局已請業者陳述意見，之後將廢止畜牧設施容許，並責請市府農業局擬定相關自治條例，避免再有養雞場申設爭議。

龍潭該處養雞場位於農牧用地，桃園市政府依據中央訂定的「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」完成審查，在3年前發給業者容許使用，但業者直到今年才取得使建照，並開始整地，當地居民得知要興建養雞場，憂心影響地下水品質和民生用水，11月份還組成自救會表達不滿。

市府農業局漁牧科長高明．帕桑說，依據該養雞場業者提出的經營計畫書，內容寫道用水取用自來水，但市府農業局已收到當地高平簡易自來水管委會來文表示不同意，且水務局也並未發給業者地下水使用水權，顯見用水項目已不符經營計畫書內容，14日發函要求業者陳述意見於10天內說明，若無法改善將廢止畜牧設施容許使用。

地方埋怨，龍潭高平養雞場距離住家最近不到60公尺，距龍源國小也僅300公尺，當地民代紛紛要求擬定自治條例規範，市府農業局指出，將參考外縣市如苗栗、台南等縣市作法，針對新設畜牧場周圍一定距離不能有住宅區、學校，也要排除興設在生態敏感地區，但細節、要點仍待進一步討論。