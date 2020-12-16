6600元調高到8800元 苗栗縣元旦起生育津貼加碼

少子化等因素衝擊，苗栗縣新生兒人數逐年減少，今年至11月僅有2532人，縣政府回應縣議會審查明年總預算案附帶決議，生育津貼明年元旦起，每一新生兒補助從6600元調高到8800元，希望促進生育率，並以3000名新生兒、2640萬元為預算額度。

苗栗縣政府今天縣務會議審議「苗栗縣生育津貼實施辦法」修正部分條文，通過調高生育津貼補助金額，由6600元調整到8800元，此外，國外出生或具正當理由，經戶政事務所核准，申請生育津貼期限，可以從出生日6個月延長到2年，縣府民政處指出，修正案完成公告後，明年1月1日起施行。

苗栗縣發放生育津貼補助標準迭有更迭，1998年7月前縣長傅學鵬開始發放3000元，2010年5月前縣長劉政鴻提高到每胎3萬4000元，縣長徐耀昌上任2015年7月調降到2萬元，2016年7月再減到6600元，近年來少子化衝擊，苗栗縣人口直直落，多名縣議員質詢關心希望提升生育津貼，鼓勵婦女生育。

縣府統計新生兒人數，2014年6004人、2015年5756人、2016年4756人、2017年3844人、2018年3346人、2019年3077人，今年到11月2532人，可能將首次全年新生兒要跌破3000人關卡，不過，一些婦女認為生育津貼調高2200元，雖不無小補，但對於提高生育率，實質作用不大。