替竹市招募義消生力軍 鄭宏輝邀藝人吳鳳體驗義消日常

新竹市近年幾批老義消屆齡後，讓部分消防分隊逐漸面臨義消人力不足窘況。新竹市義消總隊總隊長鄭宏輝今說，為了招募義消生力軍，他昨邀藝人吳鳳到竹市消防訓練基地體驗義消日常工作，進行防衣著裝、消防射水訓練和火場模擬，希望提升吸睛度，讓民眾更重視義消。

鄭宏輝說，這次邀吳鳳一起體驗消防工作，為了替竹市消防局招募義消，希望透過有趣的互動過程，實際操作示範消防員的打火工作，吸引大家的興趣，讓更多人成為義消夥伴的一員。

鄭宏輝指出，加入義消並不容易，必須努力學習專業知識，強健體能，還要有衝入火場的勇氣，而且一有突發任務就會被打斷和家人的相處時光。

吳鳳一聽，詢問鄭會不會不捨家庭時光被打斷？鄭宏輝說，他之前教孩子數學題，剛好遇到不會的題目，正煩惱要怎麼跟孩子解釋，不料電話響起，原來是有任務要支援，結果意外成了能夠逃離數學難題的機會。