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替竹市招募義消生力軍 鄭宏輝邀藝人吳鳳體驗義消日常

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
為了招募義消生力軍，新竹市義消總隊總隊長鄭宏輝邀藝人吳鳳到竹市消防訓練基地體驗義消日常工作，進行防衣著裝、消防射水訓練和火場模擬。圖／鄭宏輝提供
為了招募義消生力軍，新竹市義消總隊總隊長鄭宏輝邀藝人吳鳳到竹市消防訓練基地體驗義消日常工作，進行防衣著裝、消防射水訓練和火場模擬。圖／鄭宏輝提供

新竹市近年幾批老義消屆齡後，讓部分消防分隊逐漸面臨義消人力不足窘況。新竹市義消總隊總隊長鄭宏輝今說，為了招募義消生力軍，他昨邀藝人吳鳳到竹市消防訓練基地體驗義消日常工作，進行防衣著裝、消防射水訓練和火場模擬，希望提升吸睛度，讓民眾更重視義消。

鄭宏輝說，這次邀吳鳳一起體驗消防工作，為了替竹市消防局招募義消，希望透過有趣的互動過程，實際操作示範消防員的打火工作，吸引大家的興趣，讓更多人成為義消夥伴的一員。

鄭宏輝指出，加入義消並不容易，必須努力學習專業知識，強健體能，還要有衝入火場的勇氣，而且一有突發任務就會被打斷和家人的相處時光。

吳鳳一聽，詢問鄭會不會不捨家庭時光被打斷？鄭宏輝說，他之前教孩子數學題，剛好遇到不會的題目，正煩惱要怎麼跟孩子解釋，不料電話響起，原來是有任務要支援，結果意外成了能夠逃離數學難題的機會。

鄭宏輝說，義消是無酬工作，但有義消的投入，在重要關頭就能大大減輕消防員的負擔，他力邀更多人加入義消團隊，眾人齊心一起守護城市家園。

為了招募義消生力軍，新竹市義消總隊總隊長鄭宏輝邀藝人吳鳳到竹市消防訓練基地體驗義消日常工作，進行防衣著裝、消防射水訓練和火場模擬。圖／鄭宏輝提供
為了招募義消生力軍，新竹市義消總隊總隊長鄭宏輝邀藝人吳鳳到竹市消防訓練基地體驗義消日常工作，進行防衣著裝、消防射水訓練和火場模擬。圖／鄭宏輝提供
為了招募義消生力軍，新竹市義消總隊總隊長鄭宏輝邀藝人吳鳳到竹市消防訓練基地體驗義消日常工作，進行防衣著裝、消防射水訓練和火場模擬。圖／鄭宏輝提供
為了招募義消生力軍，新竹市義消總隊總隊長鄭宏輝邀藝人吳鳳到竹市消防訓練基地體驗義消日常工作，進行防衣著裝、消防射水訓練和火場模擬。圖／鄭宏輝提供

鄭宏輝 新竹

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