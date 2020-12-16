這棵耶誕樹另類創意 竹編結合稻草編織祈福

耶誕節將屆，苗栗縣公館鄉農會應節，「福菜、花田、堆稈棚」農業跨年嘉年華活動第二波的「稻草跨年祈福耶誕樹」，結合竹編、稻草編織注連繩，在苗栗特色館搭建創意耶誕樹，造型獨特吸睛，將於12月19日陶藝市集辦理點燈儀式，祈求新冠肺炎疫情快快過去，迎接新的一年，風調雨順、國泰民安。

特色館除了稻草編織結合竹編藝術的耶誕樹，公館鄉農會還裝置「牛年-New Year福滿門」，傳達中式祈福感覺，象徵福氣裝滿家裡，其中的稻草編別具意義，因為全台僅存的一家稻草織廠就在公館鄉「喜妹娜哇」，生產外銷日本的注連繩。

農會指出，注連繩是一種由中國傳至日本的稻草結繩，相傳古時移民到日本的島民，食用米食有都由中國大陸糧船供應，每年冬季冰雪覆蓋無法工作，利用稻草結繩，懸掛在海港邊或門前，祈望船隻平安抵達，新米準時靠岸，繩結成為新的、好的象徵，掛在神社鳥居上，顯示神與人之間的區隔，新年掛在門前、玄關或是裝飾在室內，趨吉避凶、祈福的象徵物。