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頭份第二交流道可行性評估 提5方案地方說明會
國道1號頭份交流道上、下班時間交通量大，塞車成了日常，縣政府400萬元委託增設第二交流道可行性評估，期中報告選定頭份交流道北側隆頂街、科東二路，及南側北橫公路2個區位，研擬5個方案，今明天辦理說明會，聽取地方民意，作為期末報告研議。
苗北地區頭份市、竹南鎮近年因鄰近新竹市，加上竹南科學園區產業蓬勃發展，及人口快速增加，來往苗北、新竹兩地短途通勤車流頻繁，加上台灣積體電路製造股份有限公司在大埔特定區設廠，衍生更大交通需求，地方一再爭取開闢第二交流道分散車流，徹底解決交通壅塞問題。
縣府工務處古明弘指出，縣府編列400萬經費辦理可行性研究，期中報告初步選定5個方案，方案一：隆頂街拓寬至20公尺，設完整交流道；方案二：隆頂街設南出北入匝道；方案三：科東二路設南出北入匝道；方案四：北橫公路設完整交流道；方案五：北橫公路設南出北入匝道。
說明會今天上午10點在頭份市公所清潔隊大樓2樓、明天上午10點在竹南鎮大埔社區活動中心辦理說明會，聽取地方人士意見，提供期末報告研議。
古明弘說，縣府除爭取增設頭份第二交流道外，未來高速公路局規畫五楊高架道路延伸到頭份交流道北側，長途、短途兩股車流交會在頭份路段，恐加劇周邊交通壅塞，縣府將持續爭取中央將五楊高架延伸至銅鑼科學園區納入考量。
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