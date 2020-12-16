過年期間確保道路品質 苗栗1月28日起禁挖馬路1個月

苗栗縣政府工務處今天召開道路整體協調預挖路段會議，決定春節期間為了確保道路服務品質，明年1月28日至2月28日，全縣道路禁（限）挖及淨空措施，要求各路權單位及管線單位必須配合辦理，讓民眾過節有個舒適安全的道路。

今天會議由工務處長古明弘主持，公路總局第二區工程處、營建署下水道工程處、台電、中油、自來水公司、中華電信、台灣固網、新世紀資通、吉元電視、竹建瓦斯、裕苗瓦斯，及縣府水利處等30多家管線業者，及18鄉鎮市公所代表共60多人參加。

古明弘指出，道路整體協調預挖路段會議整合各管線單位申挖案，可以在公路總局、縣府及鄉鎮市公所路權單位路面改善工程前，先行進場施工，以減少道路一再重複挖掘，造成民怨及觀感不佳情事。