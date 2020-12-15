快訊

歸國男子隔離檢疫陳屍防疫旅館 死因有待調查

加利公司老闆想用爛口罩原料「弄崩市場」 檢方痛批：黑心商人

募款冷 桃園寶貝潛能發展中心消防工程經費無著落

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
「寶貝家園」工程近尾聲，但是消防設備經費仍無著落。圖／寶貝潛能發展中心提供
「寶貝家園」工程近尾聲，但是消防設備經費仍無著落。圖／寶貝潛能發展中心提供

年關近，寶貝潛能發展中心吐露受疫情影響，捐款大幅銳減，募款的進度趕不上築家的速度，消防設備經費缺320萬元。

寶貝潛能發展中心服務身心障礙幼童超過15年，因發現許多身心障礙者離開教育體系後，長時間待在家中而逐漸退化。為了避免此情景，自2013年起展開「寶貝家園」計畫，擴大身障者服務項目與人數，目前進行最後一期工程，但受疫情影響，捐款大幅銳減，募款的進度趕不上築家的速度，攸關身心障礙者安全的消防設備，經費尚缺320萬元。

「寶貝家園」在八德區茄苳路，未來將服務提升至15歲以上的身心障礙者，培養生活自立的能力，減少社會成本產生。 中心主任陳美谷強調「寶貝家園」是許多慢飛寶貝的希望，目前急需完善的消防安全設備，但經費仍缺320萬，中心發起「捐款1000元，擔任寶貝消防員」活動，懇請大家愛心支持，打造一個讓身障者無後顧之憂的學習環境。洽詢電話（03）3329319轉213，郵政劃撥19907568。 期盼能在12月底完成募集，讓最重要的消防設備工程能順利完工。

日前募款獲企業支持，社會局長也到場打氣。圖／寶貝潛能發展中心提供
日前募款獲企業支持，社會局長也到場打氣。圖／寶貝潛能發展中心提供
鄭文燦市長也呼籲社會支持「寶貝家園」消防工程募款。圖／寶貝潛能發展中心提供
鄭文燦市長也呼籲社會支持「寶貝家園」消防工程募款。圖／寶貝潛能發展中心提供

身障者 捐款 疫情

延伸閱讀

往恆春台26線因工程交通管制 31日恢復正常通車

為消防救災盡心力 汐止保興宮捐車、住警器

金害！這五家保險公司拒保身障者共罰300萬元

陸籍工程船金門海域故障漂流 金廈聯合成功救援

相關新聞

水芙蓉入侵南湖溪變綠河 大湖鄉長：讓人起雞皮疙瘩

苗栗地區持續乾旱，水芙蓉大舉入侵大湖鄉南湖溪及支流野溪，占滿整個河面，影響農友抽水灌溉，及魚蝦生存，鄉長胡娘妹昨天勘察，...

水肥大戰？桃園市水肥公會明動員水肥車到北市陳情

雙北市今年4月曾爆發水肥拒收爭議，北市為嚴格控管水肥來源，把唯一投肥站的迪化汙水廠縮短投放時間，並以GPS軌跡查驗抽肥業...

竹縣跨年晚會完整卡司名單公布 還可抽汽車、電動機車

睽違6年，新竹縣今年將舉辦跨年晚會，縣府今天舉辦宣傳記者會，縣長楊文科表示，晚會將由白冰冰、陳漢典及吳怡霈搭配主持，並邀...

竹東客家粄圓節 19日邀大小朋友搓湯圓逛市集

為使客家米食文化能夠傳承與發揚，新竹縣竹東鎮公所每年舉辦「竹東客家粄圓節」，今年邁入第15年，活動12月19日將在竹東鎮...

自救會怒吼不要土資場 苗縣府：嚴格把關、嚴謹審查

苗栗縣造橋鄉大龍村大桃坪申請土石方資源堆置場案，居民組成自救會反對，認為汙染環境、破壞生態，30多人今天到縣府前怒吼苗栗...

影／小資族照過來！gogoro拖吊罰單 廠商將追討

桃園市是gogoro電動機車使用goshare全台最高的都會，市區常見goshare騎士亂停車，遭警方開單取締拖吊，最近...

她1年狂推300多人就業 今獲桃巿頒績優就服員獎

桃園市政府就業服務處今天頒發109年桃園市績優就業服務人員獎，感謝多位就服員即便受疫情影響仍在工作上有績優表現。

17公里海岸自行車道升級 明年2月豎琴橋旁將有賞夕平台

跨越西濱公路的新竹豎琴橋鄰近海岸線，長年都是攝影愛好者與遊客拍照打卡的熱點；市長林智堅今宣布，目前正進行17公里沿線景觀...

重複試用 勞工無異議 屬合法

社會新鮮人阿強到媒體業工作，因轉換單位要面對長達一年半的試用期，讓他不禁思考「試用期薪水有落差，重複試用合理嗎？」勞工單...

桃園文昌公園地下停車場 啟用

桃園站前商圈停車位不足，民眾埋怨車位難找、常被拖吊或違停開單，進市區辦事和購物「違規風險很高」，市府交通局打造的文昌公園...

接送助手App 校車、家長免枯等

「校車多久會到家？」、「爸媽何時來接？」新竹市府透過地方產業創新研發推動計畫（SBIR），促成欣聯電子開發免費的「接送助...

嘉豐幼兒園好美 獲紐約設計獎銀牌

新竹縣政府投入1億5千多萬元，打造公辦民營0至6歲托育園區「嘉豐幼兒園暨托嬰中心」，建築以「色彩調色盤」概念設計，並融入...

熱門新聞

台灣最大曾文水庫見底 驚見「天然高爾夫球場」！

萬丹水溝旁驚見巨尾綠鬣蜥曬太陽 網友嚇歪：恐龍無誤

1顆麻糬要價百萬！實習生錯開400萬發票 麻糬名店急尋

潮州鎮福安宮千人移廟好壯觀 1千多噸廟體緩挪10公尺

影／小資族照過來！gogoro拖吊罰單 廠商將追討

竹縣跨年晚會完整卡司名單公布 還可抽汽車、電動機車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。