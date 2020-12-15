募款冷 桃園寶貝潛能發展中心消防工程經費無著落
年關近，寶貝潛能發展中心吐露受疫情影響，捐款大幅銳減，募款的進度趕不上築家的速度，消防設備經費缺320萬元。
寶貝潛能發展中心服務身心障礙幼童超過15年，因發現許多身心障礙者離開教育體系後，長時間待在家中而逐漸退化。為了避免此情景，自2013年起展開「寶貝家園」計畫，擴大身障者服務項目與人數，目前進行最後一期工程，但受疫情影響，捐款大幅銳減，募款的進度趕不上築家的速度，攸關身心障礙者安全的消防設備，經費尚缺320萬元。
「寶貝家園」在八德區茄苳路，未來將服務提升至15歲以上的身心障礙者，培養生活自立的能力，減少社會成本產生。 中心主任陳美谷強調「寶貝家園」是許多慢飛寶貝的希望，目前急需完善的消防安全設備，但經費仍缺320萬，中心發起「捐款1000元，擔任寶貝消防員」活動，懇請大家愛心支持，打造一個讓身障者無後顧之憂的學習環境。洽詢電話（03）3329319轉213，郵政劃撥19907568。 期盼能在12月底完成募集，讓最重要的消防設備工程能順利完工。
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