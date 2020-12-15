振興券年底過期 社福團體籲認購年菜禮盒做公益

振興三倍券使用期限只到今年年底，據統計全台還有42萬人未領取，而已領取卻沒使用的估計還有近100億元，社福團體紛紛呼籲民眾可捐出還未使用的三倍卷用來認購年菜、年節禮盒等，在2020歲末年終之際幫助更多弱勢族群。

今年受到疫情影響，社福單位募款更為困難，儘管政府發行三倍券振興經濟，下半年度看似疫情趨緩，旅遊、住宿、購物買氣強強滾，但募款卻是陷入寒冬，真善美社會福利基金會表示截至目前為止，只收到3萬4000元三倍券捐助，而一般愛心捐款也比往年還要差。

因為捐款大幅縮水，真善美社會福利基金會自力救濟，提前推出年節義賣商品，公益禮盒由憨兒負責包裝，內有平鎮區農會秈米棒、阿里山高山茶及濾掛咖啡，希望能為重癱憨兒的新家籌募經費。基金會歡迎民眾多使用三倍券購買年節禮盒，給憨兒工作肯定與鼓勵。

華山基金會桃園市站長賴瑩潔說，統計全市15處天使站，今年共收到9萬元三倍券捐款，比預期中少很多，今年全年捐款受到新冠肺炎疫情影響，和往年相比一半都不到，在歲末年終更鼓勵民眾將沒用完的三倍券用來認購年菜，每份700元預計募集1066份給失能、失智或失依長輩。