快訊

「C字藏台灣圖」貨機新塗裝挨批 華航9字回應

變種病毒的恐懼？倫敦與英格蘭進入「最高防疫封鎖」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣跨年晚會完整卡司名單公布 還可抽汽車、電動機車

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣長楊文科（右二）歡迎全台民眾現在就趕快開始訂竹北的住宿點，白天來趟輕旅行，晚上再到縣府前廣場參加跨年晚會。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科（右二）歡迎全台民眾現在就趕快開始訂竹北的住宿點，白天來趟輕旅行，晚上再到縣府前廣場參加跨年晚會。記者陳斯穎／攝影

睽違6年，新竹縣今年將舉辦跨年晚會，縣府今天舉辦宣傳記者會，縣長楊文科表示，晚會將由白冰冰、陳漢典及吳怡霈搭配主持，並邀請盧廣仲、金曲新人王ØZI、動力火車、郭靜、朱俐靜等15組卡司人輪番上陣，並規畫焰火秀、文創市集等，還有縣民限定的摸彩活動，獎項包含汽車、電動機車、iphone12、液晶電視等，讓民眾帶著幸福與幸運迎接新的一年。

楊文科說，舉辦跨年晚會的動機很簡單，民眾因新冠肺炎疫情在家都悶壞了，而他看到10月「秋遊星夜季」浪漫約會系列活動，年輕人都踴躍參加，也聽到大家「想參加跨年晚會」的心聲，在新竹縣不動產開發商業同業公會贊助下，決定舉辦2021年新竹縣跨年晚會。

新竹縣擁有山海湖遼闊的大自然景點，適合防疫期間郊外踏青，楊文科也歡迎全台民眾現在就趕快開始訂竹北的住宿點，白天來趟輕旅行，到北埔鄉、關西鎮賞落羽松或新埔鎮壯觀的曬柿子景色，晚上再到縣府前廣場參加跨年晚會，體驗新竹縣的客家風情與城市魅力。

交旅處表示，此次跨年晚會從下午5點30分由新竹縣客家新曲獎獲獎歌手曾仲偉等人及iColor愛客樂揭開序幕，陸續有超強卡司陣容的精采演出，包含盧廣仲、ØZI、動力火車、Leo王、張涵雅、郭靜、曾沛慈、孫盛希、朱俐靜、廖柏雅、陳思瑋等，帶著大家一起HIGH翻跨年夜，晚會也將由中視全程轉播。

還規畫長達6分鐘的焰火秀、文創市集及胖卡美食，以及新竹縣縣民限定的摸彩活動，獎項包含一輛TOYOTA汽車、5台YAMAHA電動機車、65吋以上液晶電視20台以上、10支以上iphone12及100台自行車等多項好禮，目前竹縣有20萬5000戶，摸彩券將透過村里鄰長挨家挨戶送達，每戶一張。活動相關資訊可到官網查詢。

縣府今天舉辦2021 跨年晚會宣傳記者會，特邀歌手孫盛希、張涵雅及藝人陳漢典擔任嘉賓，共同預告跨年晚會的精采表演。記者陳斯穎／攝影
縣府今天舉辦2021 跨年晚會宣傳記者會，特邀歌手孫盛希、張涵雅及藝人陳漢典擔任嘉賓，共同預告跨年晚會的精采表演。記者陳斯穎／攝影
睽違6年，新竹縣今年將舉辦跨年晚會，縣府今天舉辦宣傳記者會。記者陳斯穎／攝影
睽違6年，新竹縣今年將舉辦跨年晚會，縣府今天舉辦宣傳記者會。記者陳斯穎／攝影

跨年晚會 新竹 楊文科

延伸閱讀

竹科40周年／供水供電供地相助 沈榮津肯定竹科大老

竹縣嘉豐幼兒園好美！ 獲紐約設計獎銀牌

楊文科施政兩周年 縣府委託民調滿意度達65.2%

台大生醫分院滿周年 3分院元旦將整合「新竹台大分院」

相關新聞

水芙蓉入侵南湖溪變綠河 大湖鄉長：讓人起雞皮疙瘩

苗栗地區持續乾旱，水芙蓉大舉入侵大湖鄉南湖溪及支流野溪，占滿整個河面，影響農友抽水灌溉，及魚蝦生存，鄉長胡娘妹昨天勘察，...

水肥大戰？桃園市水肥公會明動員水肥車到北市陳情

雙北市今年4月曾爆發水肥拒收爭議，北市為嚴格控管水肥來源，把唯一投肥站的迪化汙水廠縮短投放時間，並以GPS軌跡查驗抽肥業...

竹縣跨年晚會完整卡司名單公布 還可抽汽車、電動機車

睽違6年，新竹縣今年將舉辦跨年晚會，縣府今天舉辦宣傳記者會，縣長楊文科表示，晚會將由白冰冰、陳漢典及吳怡霈搭配主持，並邀...

竹東客家粄圓節 19日邀大小朋友搓湯圓逛市集

為使客家米食文化能夠傳承與發揚，新竹縣竹東鎮公所每年舉辦「竹東客家粄圓節」，今年邁入第15年，活動12月19日將在竹東鎮...

自救會怒吼不要土資場 苗縣府：嚴格把關、嚴謹審查

苗栗縣造橋鄉大龍村大桃坪申請土石方資源堆置場案，居民組成自救會反對，認為汙染環境、破壞生態，30多人今天到縣府前怒吼苗栗...

影／小資族照過來！gogoro拖吊罰單 廠商將追討

桃園市是gogoro電動機車使用goshare全台最高的都會，市區常見goshare騎士亂停車，遭警方開單取締拖吊，最近...

她1年狂推300多人就業 今獲桃巿頒績優就服員獎

桃園市政府就業服務處今天頒發109年桃園市績優就業服務人員獎，感謝多位就服員即便受疫情影響仍在工作上有績優表現。

17公里海岸自行車道升級 明年2月豎琴橋旁將有賞夕平台

跨越西濱公路的新竹豎琴橋鄰近海岸線，長年都是攝影愛好者與遊客拍照打卡的熱點；市長林智堅今宣布，目前正進行17公里沿線景觀...

重複試用 勞工無異議 屬合法

社會新鮮人阿強到媒體業工作，因轉換單位要面對長達一年半的試用期，讓他不禁思考「試用期薪水有落差，重複試用合理嗎？」勞工單...

桃園文昌公園地下停車場 啟用

桃園站前商圈停車位不足，民眾埋怨車位難找、常被拖吊或違停開單，進市區辦事和購物「違規風險很高」，市府交通局打造的文昌公園...

接送助手App 校車、家長免枯等

「校車多久會到家？」、「爸媽何時來接？」新竹市府透過地方產業創新研發推動計畫（SBIR），促成欣聯電子開發免費的「接送助...

嘉豐幼兒園好美 獲紐約設計獎銀牌

新竹縣政府投入1億5千多萬元，打造公辦民營0至6歲托育園區「嘉豐幼兒園暨托嬰中心」，建築以「色彩調色盤」概念設計，並融入...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。