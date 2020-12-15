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竹縣跨年晚會完整卡司名單公布 還可抽汽車、電動機車
睽違6年，新竹縣今年將舉辦跨年晚會，縣府今天舉辦宣傳記者會，縣長楊文科表示，晚會將由白冰冰、陳漢典及吳怡霈搭配主持，並邀請盧廣仲、金曲新人王ØZI、動力火車、郭靜、朱俐靜等15組卡司人輪番上陣，並規畫焰火秀、文創市集等，還有縣民限定的摸彩活動，獎項包含汽車、電動機車、iphone12、液晶電視等，讓民眾帶著幸福與幸運迎接新的一年。
楊文科說，舉辦跨年晚會的動機很簡單，民眾因新冠肺炎疫情在家都悶壞了，而他看到10月「秋遊星夜季」浪漫約會系列活動，年輕人都踴躍參加，也聽到大家「想參加跨年晚會」的心聲，在新竹縣不動產開發商業同業公會贊助下，決定舉辦2021年新竹縣跨年晚會。
新竹縣擁有山海湖遼闊的大自然景點，適合防疫期間郊外踏青，楊文科也歡迎全台民眾現在就趕快開始訂竹北的住宿點，白天來趟輕旅行，到北埔鄉、關西鎮賞落羽松或新埔鎮壯觀的曬柿子景色，晚上再到縣府前廣場參加跨年晚會，體驗新竹縣的客家風情與城市魅力。
交旅處表示，此次跨年晚會從下午5點30分由新竹縣客家新曲獎獲獎歌手曾仲偉等人及iColor愛客樂揭開序幕，陸續有超強卡司陣容的精采演出，包含盧廣仲、ØZI、動力火車、Leo王、張涵雅、郭靜、曾沛慈、孫盛希、朱俐靜、廖柏雅、陳思瑋等，帶著大家一起HIGH翻跨年夜，晚會也將由中視全程轉播。
還規畫長達6分鐘的焰火秀、文創市集及胖卡美食，以及新竹縣縣民限定的摸彩活動，獎項包含一輛TOYOTA汽車、5台YAMAHA電動機車、65吋以上液晶電視20台以上、10支以上iphone12及100台自行車等多項好禮，目前竹縣有20萬5000戶，摸彩券將透過村里鄰長挨家挨戶送達，每戶一張。活動相關資訊可到官網查詢。
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