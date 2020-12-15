水芙蓉入侵南湖溪變綠河 大湖鄉長：讓人起雞皮疙瘩

苗栗地區持續乾旱，水芙蓉大舉入侵大湖鄉南湖溪及支流野溪，占滿整個河面，影響農友抽水灌溉，及魚蝦生存，鄉長胡娘妹昨天勘察，綠河讓她起雞皮疙瘩，估計長達5、6公里的河面受災，今天她向第二河川局、水土保持局台中分局求助清理水芙蓉。

苗栗地區長期沒有下雨，大湖鄉南湖溪及支流野溪2、3個月前出現水芙蓉，範圍一路往下游擴大，逼近後龍溪匯流口，胡娘妹昨天從湖中橋往上游勘災，經南湖、淋漓坪到武榮水流東，長達5、6公里河面都是水芙蓉，一片綠茫茫，似乎很美麗，她看了卻是起雞皮疙瘩。

胡娘妹說，目前正值草莓產季，農友用馬達抽取南湖溪或野溪水源，如果幾天沒有動作，水芙蓉就會生長，塞住水管影響灌溉，此外，水芙蓉覆蓋水面，也會阻隔水中溶氧，威脅水中魚、蝦生存，情況相當危急，南勢溪權責屬二河局，爭取二河局同意，明年發包清除，另野溪權責局水保局台中分局，也爭取盡快清理中。

苗栗縣政府環保局指出，乾旱少雨造成溪水幾乎停滯，生活廢水中的氮、磷累積無法稀釋，提供水芙蓉有利生長的環境，以致快速大量繁殖，但不會被歸類水汙染，要靠打撈清除。