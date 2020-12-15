造橋居民陳情反設置土資場 苗縣府：嚴格審查

民間業者計畫在苗栗縣造橋鄉大龍村設置大桃坪土石資源堆置場，引發當地居民恐慌，憂心污染環境水源，今天發動40餘人到縣府抗議陳情；縣府表示，將嚴格審查開發申請案。

造橋鄉居民組成反大桃坪土石資源堆置場自救會，連署陳情，今天動員40多人到苗栗縣政府前表達心聲，高呼「反對設置土資場」、「不要汙染、守家園」、「水源環境要保護」等口號，苗栗縣議員廖秀紅、宋國鼎、陳光軒、曾玟學、黎煥強、陳品安等多名民代也到場聲援，要求縣府退回大桃坪土石資源堆置場的申設案。

大桃坪土石資源堆置場預定地位於造橋鄉大龍村，在劍潭水庫與明德水庫交界處，南港溪上游。大龍村長盧松源說，劍潭水庫與南港溪，是造橋、竹南、頭份等地區農田灌溉水源，土資場的設置恐破壞污染環境、水質，不僅鄉親身體健康受影響，怕連生計都成問題，目前已簽妥4、500分連署書，反對土石堆置場進駐。

自救會指出，除了農作灌溉，當地還有部分居民飲用地下水，近年來廢土、廢棄物法規日趨嚴格，非法廢土、廢棄物到處亂竄，甚至以合法土石資源堆置場掩護非法，一旦汙染，造成的影響無比重大。

苗栗縣政府由水利處副處長黃文璋出面代表接受陳情書，他指出，堆置場距離明德水庫保護區約1.6公里，縣府基於行政單位依法受理申請，但此案目前在初審階段，後續還有環評、水土保持等層層審查，縣府了解鄉親訴求，將會嚴格把關，嚴謹審查。