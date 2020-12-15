竹東客家粄圓節 19日邀大小朋友搓湯圓逛市集

為使客家米食文化能夠傳承與發揚，新竹縣竹東鎮公所每年舉辦「竹東客家粄圓節」，今年邁入第15年，活動12月19日將在竹東鎮龍鳳路(竹東台泥公園旁)登場，除了有好客市集、表演等，還有市和親子的闖關、客藝DIY等，歡迎民眾前往同樂，認識屬於竹東的特色客家飲食文化。

竹東鎮公所表示，冬至在客家傳統文化中，是24節氣中最重要的一個節氣，更是客家庄中的感恩節日，而客家人冬至祭祀最大的特色，便是以粄圓來祭拜，「米食」是客家人的傳統主食，而竹東在客家庄中更有米之故鄉的美稱，為推廣客家米食的特色，鎮公所已連續多年舉辦竹東客家粄圓節，成為融入在地居民生活、備受期待的文化盛事。

今年竹東客家粄圓節以「圓桌情，一家齊」為主題，期望全台民眾能一起來到竹東共團圓，品嘗客家粄圓溫潤幸福的好滋味，並漫步竹東體驗客家文化。當天除了有大家最期待的家家齊聚搓湯圓及客家暖心粄圓可以品嘗，也規畫好客市集、客家藝文展演，還有適合親子同樂的米食探索闖關、客藝DIY、米食文物展及米食小劇場等。