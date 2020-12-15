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竹東客家粄圓節 19日邀大小朋友搓湯圓逛市集

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
活動當天除了有大家最期待的家家齊聚搓湯圓及客家暖心粄圓可以品嘗，還有適合親子同樂的米食探索闖關、客藝DIY等。圖／竹東鎮公所提供
活動當天除了有大家最期待的家家齊聚搓湯圓及客家暖心粄圓可以品嘗，還有適合親子同樂的米食探索闖關、客藝DIY等。圖／竹東鎮公所提供

為使客家米食文化能夠傳承與發揚，新竹縣竹東鎮公所每年舉辦「竹東客家粄圓節」，今年邁入第15年，活動12月19日將在竹東鎮龍鳳路(竹東台泥公園旁)登場，除了有好客市集、表演等，還有市和親子的闖關、客藝DIY等，歡迎民眾前往同樂，認識屬於竹東的特色客家飲食文化。

竹東鎮公所表示，冬至在客家傳統文化中，是24節氣中最重要的一個節氣，更是客家庄中的感恩節日，而客家人冬至祭祀最大的特色，便是以粄圓來祭拜，「米食」是客家人的傳統主食，而竹東在客家庄中更有米之故鄉的美稱，為推廣客家米食的特色，鎮公所已連續多年舉辦竹東客家粄圓節，成為融入在地居民生活、備受期待的文化盛事。

今年竹東客家粄圓節以「圓桌情，一家齊」為主題，期望全台民眾能一起來到竹東共團圓，品嘗客家粄圓溫潤幸福的好滋味，並漫步竹東體驗客家文化。當天除了有大家最期待的家家齊聚搓湯圓及客家暖心粄圓可以品嘗，也規畫好客市集、客家藝文展演，還有適合親子同樂的米食探索闖關、客藝DIY、米食文物展及米食小劇場等。

此外，活動也設計了「米食小學堂」將客家藝文扎根校園，由陸爸爸說故事劇場將客家米食的文化故事帶入校園之中，透過生動有趣的內容讓更多孩子認識客家米食，深化竹東客家粄圓節的教育意義。更多活動詳情可搜尋「竹東客家湯圓節臉書粉絲專頁」。

活動當天除了有大家最期待的家家齊聚搓湯圓及客家暖心粄圓可以品嘗，也規畫好客市集、客家藝文展演等。圖／竹東鎮公所提供
活動當天除了有大家最期待的家家齊聚搓湯圓及客家暖心粄圓可以品嘗，也規畫好客市集、客家藝文展演等。圖／竹東鎮公所提供

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