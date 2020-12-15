自救會怒吼不要土資場 苗縣府：嚴格把關、嚴謹審查

苗栗縣造橋鄉大龍村大桃坪申請土石方資源堆置場案，居民組成自救會反對，認為汙染環境、破壞生態，30多人今天到縣府前怒吼苗栗不是垃圾天堂，土資場汙染是慢性自殺，訴求縣府直接退回申請案，縣府水利處副處長黃文璋代表接受陳情書，強調嚴格把關、嚴謹審查的立場。

反大桃坪土資場自救會30多人今天上午10點到縣府廣場，持布條、喊口號表達訴求，縣議員宋國鼎、廖秀紅、劉順松、陳光軒、曾玟學、黎煥強，及陳品安到場聲援，30多分鐘過程平和。

大龍村長盧松源、自救會會長李禮爐等人指出，申請土資場面積約26.7公頃，就在劍潭水庫、明德水庫交界處，南港溪的水源頭，如果設置土資場造成汙染，當地6、7戶人家還在飲用地下水，首當其衝受害，經年累月汙染環境、破壞生態，威脅農作物灌溉，有如慢性自殺。

他們說，居民上個月接到會勘土資場對外道路案，地主才「攔截」，打聽得知到申請案，且影響地方重大，破壞好山、好水的家園，因此大龍村串連周邊大西村等村民，組成自救會並連署，希望縣政府苦民所苦，直接退回土資場申請案不予審查。