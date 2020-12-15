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自救會怒吼不要土資場 苗縣府：嚴格把關、嚴謹審查

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府水利處副處長黃文璋代表接受反大桃坪土資場自救會陳情書，強調嚴格把關、嚴謹審查。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府水利處副處長黃文璋代表接受反大桃坪土資場自救會陳情書，強調嚴格把關、嚴謹審查。記者范榮達／攝影

苗栗縣造橋鄉大龍村大桃坪申請土石方資源堆置場案，居民組成自救會反對，認為汙染環境、破壞生態，30多人今天到縣府前怒吼苗栗不是垃圾天堂，土資場汙染是慢性自殺，訴求縣府直接退回申請案，縣府水利處副處長黃文璋代表接受陳情書，強調嚴格把關、嚴謹審查的立場。

反大桃坪土資場自救會30多人今天上午10點到縣府廣場，持布條、喊口號表達訴求，縣議員宋國鼎、廖秀紅、劉順松、陳光軒、曾玟學、黎煥強，及陳品安到場聲援，30多分鐘過程平和。

大龍村長盧松源、自救會會長李禮爐等人指出，申請土資場面積約26.7公頃，就在劍潭水庫、明德水庫交界處，南港溪的水源頭，如果設置土資場造成汙染，當地6、7戶人家還在飲用地下水，首當其衝受害，經年累月汙染環境、破壞生態，威脅農作物灌溉，有如慢性自殺。

他們說，居民上個月接到會勘土資場對外道路案，地主才「攔截」，打聽得知到申請案，且影響地方重大，破壞好山、好水的家園，因此大龍村串連周邊大西村等村民，組成自救會並連署，希望縣政府苦民所苦，直接退回土資場申請案不予審查。

黃文璋出面，代表接受陳情書，他說，縣府去年9月受理大桃坪土資場申請案，目前興辦事業計畫書尚在審理階段，後續還有環境影響評估、水土保持開發等行政程序，縣府立場是依法審理，也會重視民意，嚴格把關、嚴謹審查。

苗栗縣造橋鄉反大桃坪土資場自救會30多人今天上午10點到縣府廣場，持布條、喊口號表達訴求。記者范榮達／攝影
苗栗縣造橋鄉反大桃坪土資場自救會30多人今天上午10點到縣府廣場，持布條、喊口號表達訴求。記者范榮達／攝影

自救會 情書 水庫

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