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影／小資族照過來！gogoro拖吊罰單 廠商將追討

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市goshare共享機車「狗狗肉」機車違規亂停車（見圖），警方拖吊到保管場集中集保管和開單告發。記者曾增勳／翻攝
桃園市goshare共享機車「狗狗肉」機車違規亂停車（見圖），警方拖吊到保管場集中集保管和開單告發。記者曾增勳／翻攝

桃園市是gogoro電動機車使用goshare全台最高的都會，市區常見goshare騎士亂停車，遭警方開單取締拖吊，最近桃園網友Po網拍攝桃園拖吊場大批違規gogoro畫面，引起網友熱議，市警局交通大隊今天上午表示，警方取締交通違規，不會因為是否共享機車有所區別，至今取締違規goshare共享機車，以紅線違停最多，依規定開罰600元。

網友將11月底在桃園拖吊場拍攝goshare共享機車「狗狗肉」違規後，被拖吊至該拖吊場集中保管等候領回，網友Po網指出，看來大家對「狗狗肉」積怨頗深，在拖吊場自成一區。Po文引起網友熱議，有網友說「瞎」，也有網友提醒說，使用後記得拍照，合約有寫要停在停車格，否則租車人要負擔罰款。

goshare公司表示，goshare機車若被拖吊，該公司會即時處理，先把車子領出，產生違規相關費用，之後向確認違規用戶收費，其實大部分用戶都蠻配合，違規拖吊應屬少數，該公司會在手機APP說明，宣導用戶停車記得停在合法露天公共停車格，也會在社群平台宣導，希望大家遵守交通規則，把車停在合法地方。

市警局交通大隊表示，警方取締交通違規不會因為是否騎共享機車而有所區別，警方起初違規goshare共享機車罰單寄給共享機車所屬公司，依道路交通處罰條例85條定違規可歸責駕駛人，若共享機車公司提出違規人，警方會把罰單寄給違規人。

桃園市goshare共享機車「狗狗肉」機車違規亂停車，警方拖吊到保管場集中集保管，大批違規「狗狗肉」集中保管畫面驚人，引起網友熱議。圖／翻攝「桃園人桃園事」社群
桃園市goshare共享機車「狗狗肉」機車違規亂停車，警方拖吊到保管場集中集保管，大批違規「狗狗肉」集中保管畫面驚人，引起網友熱議。圖／翻攝「桃園人桃園事」社群
桃園市goshare共享機車「狗狗肉」機車違規亂停車（見圖），警方拖吊到保管場集中集保管和開單告發。記者曾增勳／翻攝
桃園市goshare共享機車「狗狗肉」機車違規亂停車（見圖），警方拖吊到保管場集中集保管和開單告發。記者曾增勳／翻攝

罰單 交通違規

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