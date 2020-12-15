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她1年狂推300多人就業 今獲桃巿頒績優就服員獎

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
中壢就業中心外展就業輔導員陳雅萍，獲績優就業服務人員。記者陳夢茹／攝影
中壢就業中心外展就業輔導員陳雅萍，獲績優就業服務人員。記者陳夢茹／攝影

桃園市政府就業服務處今天頒發109年桃園市績優就業服務人員獎，感謝多位就服員即便受疫情影響仍在工作上有績優表現。

今天獲獎的中壢就業中心外展就業輔導員陳雅萍，從事就服員工作已11年，她表示，今年受疫情影響，服務業重創，沒有人敢去外面吃東西，餐飲產業找不到人，半導體產業也有缺工的狀況。

談及今年獲獎的原因，陳雅萍說，今年在缺工專案中推介缺工300多個，推介青年就業約200多個，且5成以上的媒介都能穩定就業。

陳雅萍說，推介也是有撇步，第一個要瞭解廠商的需求，第二個為面對求職者想要什麼樣的工作，因為負責廠商的部分，所以很瞭解廠商要什麼求職者、穩定率也比較高。她舉例有一個求職者有上PCB的職訓課程，因為知道哪些廠商有PCB的需求，就可以推薦適合的人選過去，廠商的接受率較高，目前傳統產業的缺工狀況比較高。

市府推出安心就業計畫，就業服務處去年辦理254場媒介工作活動，其中有8千人媒合成功，成效良好，且自2016年起運用「就業讚」媒合的青年平均投保薪資逐年提升，從2016年2萬7919元提升至今年3萬692元以上。

就業服務處長劉玉儀說，今年求才人數多，工作機會到11月底有14萬8千個，比去年同期增加2成，工作機會都在下半年提高，包括電子業、製造業、零組件等，求職人數有5萬6788人，媒合4萬9千人，率86.1%，年底前會積極媒合，往年約75%至82%，相較來看今年媒合率相當高。

劉玉儀表示，勞動部公告實施中高齡就業促進法，桃園市政府因應該法，將繼續雇用中高齡人力、延緩退休，提升高中劉勞動力的運用，明年桃園就業服務中心將推出中高齡就業服務據點，專門有一個地方提供中高齡就業措施，除此之外，還會推出促進中高齡就業的就業獎勵方案。

劉玉儀指出，就業服務處明年更名為就業職訓服務處，讓民眾知道就服處除了媒合工作外，也有職業訓練，另外也將新增就業安全課，保障勞工的安全。

中壢就業中心外展就業輔導員陳雅萍，獲績優就業服務人員。記者陳夢茹／攝影
中壢就業中心外展就業輔導員陳雅萍，獲績優就業服務人員。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府就業服務處今天頒發109年桃園市績優就業服務人員獎。記者陳夢茹／攝影
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