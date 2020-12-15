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17公里海岸自行車道升級 明年2月豎琴橋旁將有賞夕平台

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市知名地標豎琴橋旁明年2月將有堤頂賞夕平台。示意圖／新竹市政府提供
竹市知名地標豎琴橋旁明年2月將有堤頂賞夕平台。示意圖／新竹市政府提供

跨越西濱公路的新竹豎琴橋鄰近海岸線，長年都是攝影愛好者與遊客拍照打卡的熱點；市長林智堅今宣布，目前正進行17公里沿線景觀改善計畫二期工程，預計在豎琴橋旁興建64公尺長堤頂賞夕平台，之後可做為生態講解平台，也能讓自行車騎士短暫休息，另外，會全面升級17公里海岸自行車道，以綠美化方式打造綠蔭，並優化沿線路燈、護欄等設備，預計明年2月完工。

林智堅說，豎琴橋造型獨特，曾於2012年登上日本知名相機品牌年度月曆封面，但現行17公里自行車道缺乏停留點，自行車騎士只能匆匆而過，無法好好欣賞橋面，市府藉由整合周邊交通節點，找出適當空間新建堤頂賞夕平台，讓所有旅客有更多空間可在此欣賞豎琴橋、日落、濕地生態。

城銷處指出，該工程預計投入2億1千900萬元，包括彩虹1、2橋整修與其他自行車道橋樑檢修、自行車道優化等。針對金城湖、海山漁港至白雲橋車段將拆除車道中央仿木混凝土護欄和損壞的木棧道人行步道，使自行車道更加開闊，並增設約1.5公里綠帶種植濱海植物，以提供沿線遮蔭，讓民眾除了欣賞沿海美景外，還提供舒適的騎乘環境。

另外，工程依生態專家建議，將於金城湖段自行車道照明採用地崁燈和香山賞蟹步道周邊於護欄扶手下方設置線型燈，除降低對環境干擾外，還能兼顧保障夜間騎乘安全。

市府指出，已著手進行17公里自行車道，與苗栗縣竹南綠光自行車道串連計畫，預估明年9月頭前溪左岸、新竹南寮漁港、17公里海岸線串成的「微笑水岸」將可與竹縣、苗栗完成跨縣市自行道串連，提供完善的竹竹苗自行車道系統。

竹市知名地標豎琴橋旁明年2月將有堤頂賞夕平台。示意圖／新竹市政府提供
竹市知名地標豎琴橋旁明年2月將有堤頂賞夕平台。示意圖／新竹市政府提供
竹市將全部升級17公里海岸自行車道。圖／新竹市政府提供
竹市將全部升級17公里海岸自行車道。圖／新竹市政府提供

自行車 車道 新竹

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