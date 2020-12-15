打造企鵝號誌燈 6種動作桃園青埔可愛上路

中央社 / 桃園14日電

桃園市青埔地區的「Xpark水族館」開館以來，可愛的企鵝吸引了許多民眾，館方與桃園市政府交通局合作打造「企鵝號誌燈」今天啟用，將小綠人換成企鵝造型，打造地方交通亮點。

交通局表示，經過1年的規劃，市府與Xpark合作，在桃園高鐵站2號出口處往華泰名品城方向的平面道路，設立世界上獨一無二的企鵝號誌燈，將小綠人圖案換成國王企鵝跟麥哲倫企鵝的剪影，並設計6種動畫，不但吸睛更具備教育意義。

交通局指出，將號誌燈小綠人的形象改為動物，雖然在國外早有先例，但對台灣卻是首次的創新挑戰，設計團隊因為對企鵝生態不了解初期頻頻碰壁，幸好在企鵝飼育員的指導下，才在行人號誌燈上活靈活現地展示出企鵝的各種動作。

交通局表示，靠近華泰名品城路口的號誌燈以國王企鵝為主角，有步行、流汗快跑與站立等候等3種動作，國王企鵝的嘴巴長、脖子粗、走路慢，在綠燈時呈現快速移動的樣態，頭上還會頻頻冒汗相當可愛，紅燈時則是站立休息。

至於靠近高鐵站的號誌燈則是麥哲倫企鵝，設計了步行、滑行、趴姿形態，都是真實重現企鵝動作。麥哲倫企鵝嘴巴短、脖子細、喜歡在水域周遭活動，綠燈時呈現牠們的游泳姿態，紅燈時則是將肚子貼在地面上，逗趣可愛的模樣吸引許多民眾拍照留念。

Xpark表示，水族館內飼養了國王企鵝及麥哲倫企鵝，這次規劃的「企鵝號誌燈」就是由這2種企鵝為雛型設計；未來也會依照這次的反應進行規劃，或是將附近的紅綠燈更換為特色號誌燈，並加入不同圖案展現桃園城市特色。

高鐵 Xpark水族館

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