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金牌農村苗縣初選揭曉 3社區進軍全國賽

中央社 / 苗栗縣14日電

苗栗縣舉辦第2屆金牌農村初選，從82個農村社區中選出苑裡鎮山腳社區、獅潭鄉新店社區、三義鄉雙潭休閒農業區3個金牌社區，將代表苗栗縣進軍全國金牌農村競賽。

行政院農委會9月公布第2屆金牌農村競賽辦法後，苗栗縣政府著手辦理縣內初賽，計有82個農村社區、休閒農業區報名參賽；歷經2個月時間，評審團依據各農村社區生活、生產、生態等成果書面審查，再經現勘、團隊簡報，評選出縣內3金、4銀、5銅的獲獎名單。

苗栗縣政府農業處今天在縣府1樓大廳舉辦記者會，公布初選獲獎名單，並由苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚，期勉3個獲得金牌社區在明年全國決賽中，展現苗栗農村獨特魅力，續創佳績，為苗栗爭光。

在3個苗栗縣金牌社區中，苑裡鎮山腳社區發展協會，以復甦百年藺草產業亮點，活化農村產業、延續在地工藝；獅潭鄉新店社區則是以自然生態、客庄人文歷史，發展成台3線上的重要旅遊據點。

三義鄉雙潭休閒農業區曾獲全國績優休閒農業區評鑑最高榮譽「卓越獎」，社區夥伴整合農業資源，以友善種植、互相契作、換工方式，提升就業率與產量，還推出小旅行與特色活動，讓國內外遊客體驗在地藝術文化與食農樂趣。

苗栗縣 食農 行政院

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