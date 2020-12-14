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國際美容美髮大賽苗栗登場 研討會視訊進行

中央社 / 苗栗縣14日電

2020國際盃美容美髮大賽今、明兩天在苗栗登場，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，國際技術研討會改採跨國視訊方式進行，讓台灣美容產業跟上世界潮流。

國際盃美容美髮大賽自2006年舉辦至今邁入第8屆，創辦人、社團法人中華民國美容美髮學術暨技術世界交流協會理事長王順德出身苗栗，為回饋家鄉，多年來堅持賽事活動在苗栗舉辦，邀集各國好手來台切磋，並結合流行時尚演示、商品展覽交易會，推動台灣美容美髮產業國際化。

今年賽事活動分為國際盃美容美髮大賽、國際學術新技術研討會、美容美髮企業採購暨通路合作洽談視訊會議、國際商品展覽交易會及職能認證推動等，下午在苗栗市巨蛋體育館舉行開幕式及國際學術技術研討會，明天則有美容美髮大賽重頭戲登場。

王順德指出，今年因受疫情影響，國際學術新技術研討會採視訊方式進行，會中除由國內專家說明職能導向品質認證、企業經營行銷與美容美髮安全衛生因應外，也安排韓國美容產業協同組合教授金熙野介紹韓式芳香精油療法技術、德國DFA美容美髮教育學院分享2021歐洲髮型流行趨勢、越南業界分析美容美髮市場現況。

立法院副院長蔡其昌應邀出席開幕式致詞表示，疫情改變很多事情，也讓許多產業受到衝擊，美容美髮生意也受到一定程度影響，他協助爭取美容美髮業納入紓困協助，就是希望把衝擊降到最低，產業能夠持續發展，且如今民眾只要戴好口罩、保持社交距離，國際盃賽事活動能如期舉行，再次證明台灣防疫有成。

王順德指出，往年美容美髮大賽皆邀集十餘國好手來台切磋，雖因疫情緣故，國外選手無法來台參賽，但台灣各地仍有逾千組選手熱情報名參賽，盼刺激產業跟上國際世界潮流，持續進步提升。

疫情 社交距離 口罩

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