石門水庫水位微升水情仍緊 桃竹苗明年1期稻可能停灌
桃園市最近石門水庫水位微幅回升，市政府經發局今天下午表示，近日受東北季風影響，石門水庫集水區獲得降雨，蓄水量回升至61.36%，嚴峻水情暫稍緩解，降雨量仍未達供水無虞標準，桃竹苗明年第1期稻作可能停灌，水情還是吃緊，民眾仍應積極抗旱，落實節約用水。
市府經發局指出，自12月以來連日降雨，嚴峻水情總算稍為舒緩。石門水庫蓄水量自本月初50.64%回升到61.36%，為持續穩定供水，市政府持續推動工業區自主節水、開放全市60口工業井30%水權核發量外借，解除工商水權井的水權使用量限制到明年6月，鼓勵產業使用7處水資源中心放流水，並呼籲學校、用水大戶行業共同節水。
該局表示，依據中央氣象局新屋氣象站預報，初步推估下1季雨量，明年1月正常到偏少，2、3月可能雨量偏少，降雨量未達供水無虞標準，桃竹苗明年第1期稻作仍可能停灌，水情依舊吃緊，呼籲市民朋友共體時艱珍惜水資源，度過缺水難關。
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