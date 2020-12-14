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桃園文昌公園地下停車場今天啟用 年底前免費

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園區文昌公園地下停車場今天啟用。記者陳夢茹／攝影
桃園區文昌公園地下停車場今天啟用。記者陳夢茹／攝影

桃園站前商圈商業活動日漸增加，民眾停車需求失衡日益嚴重，為此交通局獲前瞻補助18.9億元打造14處停車場，今天第2地下停車場「文昌公園地下停車場」完工啟用。市長鄭文燦更宣布，明年1月1日起才要收費，民眾可享半個月的免費停車優惠。

桃園市政府交通局向交通部申請前瞻計畫，補助興建公共運輸智慧停車場，共核准14案獲補助18.9億元，今天啟用的文昌公園地下停車場則獲得2.03億元補助，設有317席汽車位、250席機車及8席重機停車格外，地上公園也翻新並附設服務中心。

文昌公園透過參與式預算設計，公園亮點包括，整頓行人通行空間、增加夜間照明設備、增設民族路景福派出所警備車格、闢建170公尺的桃園國小通學步道，且將公園既有變電箱收納至停車場內，更設置公園違停舉報系統，強化公園停車場停車率，未來也將招商引進咖啡廳或便利商店。

鄭文燦表示，文昌公園地下停車場採智慧化設計，希望可以活絡舊商圈，他更指出，文昌公園地下停車場今天開始啟用，年底前免費，明年1月1日才會開始收費，汽車及重機每小時收費40元，每日上限180元、機車每次收費30元為標準，並推出月租及里民優惠等方案。

交通局指出，14座獲前瞻補助停車場，包含桃園區6座，中壢、平鎮、八德區各2座，楊梅、龜山區各1座；目前已啟用的為中壢文化公園地下停車場及文昌公園地下公園，有望可解決地方停車需求。

桃園區文昌公園地下停車場今天啟用。記者陳夢茹／攝影
桃園區文昌公園地下停車場今天啟用。記者陳夢茹／攝影
桃園區文昌公園地下停車場今天啟用。記者陳夢茹／攝影
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桃園區文昌公園地下停車場今天啟用。記者陳夢茹／攝影
桃園區文昌公園地下停車場今天啟用。記者陳夢茹／攝影

停車場 鄭文燦 重機

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