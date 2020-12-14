快訊

華航777F貨機新塗裝曝光 CARGO字樣包藏台灣地圖

飛車盜賊團的圍獵？奈及利亞321名學生遭「集體綁架」

僑育學童生活客語玩創意 傳統桔醬加漢堡也可以

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市僑育國小5年級學童大玩創意，客家桔醬也可以搭配漢堡、義大利麵及披薩等，客委會副主委鍾孔炤等人今天參訪大表肯定。記者范榮達／攝影
苗栗市僑育國小5年級學童大玩創意，客家桔醬也可以搭配漢堡、義大利麵及披薩等，客委會副主委鍾孔炤等人今天參訪大表肯定。記者范榮達／攝影

苗栗市僑育國小推動「客語結合校訂課程」有成，5年級學童大玩創意，客家桔醬也可以搭配漢堡、義大利麵及披薩等，客委會副主委鍾孔炤等人今天參訪大表肯定，認為客語融入生活，並注入創新元素，才有更大量能傳承客家文化

客委會辦理「108學年度客語結合12年國教校訂課程計畫」，苗栗縣拿下2項全國特優、3項優等，獲獎數全國第一，僑育國小校訂課程願景是「鍾愛家鄉」，規畫系列生活情境活用客語，了解並創新客家文化的學習經驗，為學童客語打底，進而認同、喜愛及創新客家文化。

僑育國小校長李雯琪說，客語結合校訂課程，內容豐富多元，以文創包裝並設計桔醬創意料理，還包括自種蘿蔔曬製蘿蔔乾，自製客家龍體驗迎龍的客家童玩樂趣，此外，還包括製作廟宇桌遊、上網練習客家話，進到社區美食街進行訪問、市調與影片介紹，學童喜歡且期待上課，培養口說及愛客家情懷。

鍾孔炤今天慕名而來，苗栗縣長徐耀昌、縣議員余文忠、楊明燁 、徐筱菁等人陪同參訪，5年級學童展現成果，客家傳統的沾、拌料桔醬，透過小組討論，喜洋洋桔醬義大利麵、無限可「桔」快樂堡、桔醬豬肉划飯，還有最難吃到的披薩等，都是桔醬入菜創意料理。

徐耀昌表示，縣府近幾年來動沉浸式客語、客語結合校訂課程、客語生活學校等計畫，在全國評比大放異彩，未來將配合新課綱精神強調素養導向，致力推動生活化的語言學習環境，讓學生能自發性的學習，並將所學應用於生活當中，傳承客家文化。

苗栗市僑育國小5年級學童大玩創意，客家桔醬也可以搭配漢堡、義大利麵及披薩等，客委會副主委鍾孔炤等人今天參訪大表肯定。記者范榮達／攝影
苗栗市僑育國小5年級學童大玩創意，客家桔醬也可以搭配漢堡、義大利麵及披薩等，客委會副主委鍾孔炤等人今天參訪大表肯定。記者范榮達／攝影
苗栗市僑育國小5年級學童大玩創意，客家桔醬也可以搭配漢堡、義大利麵及披薩等，客委會副主委鍾孔炤等人今天參訪大表肯定。記者范榮達／攝影
苗栗市僑育國小5年級學童大玩創意，客家桔醬也可以搭配漢堡、義大利麵及披薩等，客委會副主委鍾孔炤等人今天參訪大表肯定。記者范榮達／攝影

客語 創意料理 客家文化

延伸閱讀

高市與摩斯漢堡合推「龍虎石斑珍珠堡」 限量開賣

全國兒童創意朗詩大賽 台南新市國小團體組客語類冠軍

史無前例！中天主播報新聞竟嗑漢堡 網友看傻

客英雙語學校 客委會待研究

相關新聞

原鄉職訓不限觀光工藝 勞動署桃竹苗分署後山開多元課

勞動力發展署桃竹苗分署為提升原鄉勞工職業技能，結合地域、產業及優秀人才，促進產業發展與就業，遠赴桃園市復興區開辦「後山地...

竹市消防博物館超好玩 明年新增多媒體樂高互動區

新竹市消防博物館去年更新「地震體驗屋」及「濃煙體驗室」，還備有消防衣讓孩童變身小小消防員，成為假日遛小孩最愛的熱點。消防...

苗縣秘密客買菸測試逾4成賣少年 連鎖便利商店也中招

苗栗縣政府衛生局今年派出「秘密客」測試店家販售菸品給少年，請年滿18歲工讀生身穿高中職制服喬裝測試，結果不合格比率逾4成...

竹縣原民歲時祭儀登場

新竹縣原住民族歲時祭儀活動昨天登場，部落耆老以族語祈福迎靈，散居在都會各角落的族人穿著傳統服飾表演精彩舞蹈，以實際行動回...

戶政地政人力缺 桃市明年擴編

桃園市近年建設不斷，吸引大量外移人口遷入，截至11月底人口已達226萬7070人，戶政及地政第一線承辦人員個個喊苦「每天...

桃市9里「長太胖」 將規畫分里

桃園市人口激增，許多里都「長胖」，市府研議調整行政區，目前有9個里符合3500戶，且區域發展穩定，民政局已提出行政區調整...

加里山成垃圾桶 箭竹開「小白花」

「小白花（衛生紙）」入侵苗栗縣加里山區，山友李素珍經常目睹箭竹竟開出小白花，覺得很惡心，林務局籲請民眾遵守無痕山林守則「...

桃園龍潭中興路線纜地下化 立委議員督促移除11根電桿

桃園市龍潭區中興路電纜地下化，上個月因為台電外包施工廠商刨舖馬路過程的草率，市議員徐玉樹、立委呂玉玲要求後才改進，台電也...

人口大增桃園有9大里要分里 橫峰6千戶全國最大里

桃園市升格直轄市6年市民增達226萬7070人，人口增加一成，由於桃園交通便利，房價較大台北低，吸引雙北各地人口移入，造...

桃園療養院參訪基隆醫院 學習用雲端藥歷監控病人用藥

衛生福利部桃園療養院為更了解雲端藥歷監控精神科病人藥物管理，以減少重複用藥與交互作用，於12月10日參訪基隆醫院，兩院交...

桃園人口激增 戶政地政基層人力不足

桃園市因近年建設不斷，吸引大量外移人口遷入，截至11月底人口已達226萬7070人，6年來人口增加率為10.14％，首當...

通霄濱海追風馬拉松盛會 3000多人用腳體驗獨特風情

苗栗縣年度盛事通霄濱海追風馬拉松，今年連續第4年舉辦，3000多人一早從通霄海水浴場開跑，沿著海堤道路，跑進名勝景點，欣...

熱門新聞

影／盧秀燕向市民道歉 宣布中捷12月19日通車延

官田新中營區縮編變「空營」 軍品店20年沒補貨

盧秀燕堅持年底要通車 林佳龍：早跟她說過安全最重要

列管病患死7年 嘉縣東石衛所仍登載訪視

台南廟會鞭炮不斷惹民怨 環保局開出最高12萬罰單

影／中捷無法通車誰負責？藍綠吵翻天 盧秀燕：我概括承受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。