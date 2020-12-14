僑育學童生活客語玩創意 傳統桔醬加漢堡也可以

苗栗市僑育國小推動「客語結合校訂課程」有成，5年級學童大玩創意，客家桔醬也可以搭配漢堡、義大利麵及披薩等，客委會副主委鍾孔炤等人今天參訪大表肯定，認為客語融入生活，並注入創新元素，才有更大量能傳承客家文化。

客委會辦理「108學年度客語結合12年國教校訂課程計畫」，苗栗縣拿下2項全國特優、3項優等，獲獎數全國第一，僑育國小校訂課程願景是「鍾愛家鄉」，規畫系列生活情境活用客語，了解並創新客家文化的學習經驗，為學童客語打底，進而認同、喜愛及創新客家文化。

僑育國小校長李雯琪說，客語結合校訂課程，內容豐富多元，以文創包裝並設計桔醬創意料理，還包括自種蘿蔔曬製蘿蔔乾，自製客家龍體驗迎龍的客家童玩樂趣，此外，還包括製作廟宇桌遊、上網練習客家話，進到社區美食街進行訪問、市調與影片介紹，學童喜歡且期待上課，培養口說及愛客家情懷。

鍾孔炤今天慕名而來，苗栗縣長徐耀昌、縣議員余文忠、楊明燁 、徐筱菁等人陪同參訪，5年級學童展現成果，客家傳統的沾、拌料桔醬，透過小組討論，喜洋洋桔醬義大利麵、無限可「桔」快樂堡、桔醬豬肉划飯，還有最難吃到的披薩等，都是桔醬入菜創意料理。