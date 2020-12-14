快訊

華航777F貨機新塗裝曝光 CARGO字樣包藏台灣地圖

飛車盜賊團的圍獵？奈及利亞321名學生遭「集體綁架」

會考績優獎勵學子回流 苗栗縣發逾500萬元獎金

中央社 / 苗栗縣14日電

苗栗縣政府鼓勵優秀國中畢業生留鄉就讀縣內高中職，祭出高額獎學金實施「鮭魚回流計畫」及「會考激勵方案」，今年共計13校、44名學生達標，發出新台幣500餘萬元獎金。

苗栗縣政府教育處今天在縣府第2辦公大樓會議廳舉辦「鮭魚回流計畫－苗栗縣優秀國中畢業生就讀本縣高中職激勵翻轉計畫方案」、「國中會考激勵方案學校獎」頒獎典禮，縣長徐耀昌、教育處副處長葉芯慧、縣議員余文忠、徐筱菁等人共同頒獎，鼓勵苗栗優秀學子及學校。

教育處表示，苗栗縣國中應屆畢業生國中會考成績優異、運動表現傑出留在縣內就讀高中職者，可申請鮭魚回流獎勵金。其中，會考達5科精熟級（5A5+）、寫作5級分以上，可獲獎學金8萬元；達5A、寫作5級分以上，獎學金3萬6000元。運動表現方面，國中3年期間，曾代表苗栗縣參加全中運或教育部舉辦之全國甲組聯賽獲前3名者，獎學金8萬元，總計109學年度共計44名學生通過審核。

教育處指出，獲獎學生現分別就讀私立建台中學、國立苗栗高中、國立苑裡高中、興華高中、竹南高中、私立君毅中學及縣立苑裡高中、大同高中等校。

此外，會考激勵方案學校獎則針對認真辦學、「拔尖」與「扶弱」有成的國中給予獎勵金，共計13所國中獲獎。其中，照南國中、私立建台中學、私立君毅中學等3校，單科精熟全校比例優於全國。

教育處表示，109學年度兩項獎勵政策共計發出501萬7000元，盼藉此落實12年國教就近入學，打破過去追求外縣市明星學校迷思，營造苗栗縣優質學習環境。

徐耀昌指出，透過「會考激勵方案」及「鮭魚回流」獎勵制度，鼓勵學校認真辦學，讓縣內優異子弟留在苗栗縣就讀高中職，提升在地學習風氣及教育品質，他鼓勵獲獎學生再接再厲，朝適性理想的大學院校努力邁進。

苗栗縣 會考 徐耀昌

延伸閱讀

雲嘉首間國防學士班成立 免學雜費每月補助1.2萬獎學金

苗栗拒萊劑 促銷台灣豬、餐廳推標章

苗縣發出逾500萬元獎金 留住優秀子弟並獎勵辦學

元大頒發獎學金 助學子逐夢

相關新聞

原鄉職訓不限觀光工藝 勞動署桃竹苗分署後山開多元課

勞動力發展署桃竹苗分署為提升原鄉勞工職業技能，結合地域、產業及優秀人才，促進產業發展與就業，遠赴桃園市復興區開辦「後山地...

竹市消防博物館超好玩 明年新增多媒體樂高互動區

新竹市消防博物館去年更新「地震體驗屋」及「濃煙體驗室」，還備有消防衣讓孩童變身小小消防員，成為假日遛小孩最愛的熱點。消防...

苗縣秘密客買菸測試逾4成賣少年 連鎖便利商店也中招

苗栗縣政府衛生局今年派出「秘密客」測試店家販售菸品給少年，請年滿18歲工讀生身穿高中職制服喬裝測試，結果不合格比率逾4成...

竹縣原民歲時祭儀登場

新竹縣原住民族歲時祭儀活動昨天登場，部落耆老以族語祈福迎靈，散居在都會各角落的族人穿著傳統服飾表演精彩舞蹈，以實際行動回...

戶政地政人力缺 桃市明年擴編

桃園市近年建設不斷，吸引大量外移人口遷入，截至11月底人口已達226萬7070人，戶政及地政第一線承辦人員個個喊苦「每天...

桃市9里「長太胖」 將規畫分里

桃園市人口激增，許多里都「長胖」，市府研議調整行政區，目前有9個里符合3500戶，且區域發展穩定，民政局已提出行政區調整...

加里山成垃圾桶 箭竹開「小白花」

「小白花（衛生紙）」入侵苗栗縣加里山區，山友李素珍經常目睹箭竹竟開出小白花，覺得很惡心，林務局籲請民眾遵守無痕山林守則「...

桃園龍潭中興路線纜地下化 立委議員督促移除11根電桿

桃園市龍潭區中興路電纜地下化，上個月因為台電外包施工廠商刨舖馬路過程的草率，市議員徐玉樹、立委呂玉玲要求後才改進，台電也...

人口大增桃園有9大里要分里 橫峰6千戶全國最大里

桃園市升格直轄市6年市民增達226萬7070人，人口增加一成，由於桃園交通便利，房價較大台北低，吸引雙北各地人口移入，造...

桃園療養院參訪基隆醫院 學習用雲端藥歷監控病人用藥

衛生福利部桃園療養院為更了解雲端藥歷監控精神科病人藥物管理，以減少重複用藥與交互作用，於12月10日參訪基隆醫院，兩院交...

桃園人口激增 戶政地政基層人力不足

桃園市因近年建設不斷，吸引大量外移人口遷入，截至11月底人口已達226萬7070人，6年來人口增加率為10.14％，首當...

通霄濱海追風馬拉松盛會 3000多人用腳體驗獨特風情

苗栗縣年度盛事通霄濱海追風馬拉松，今年連續第4年舉辦，3000多人一早從通霄海水浴場開跑，沿著海堤道路，跑進名勝景點，欣...

熱門新聞

影／盧秀燕向市民道歉 宣布中捷12月19日通車延

官田新中營區縮編變「空營」 軍品店20年沒補貨

盧秀燕堅持年底要通車 林佳龍：早跟她說過安全最重要

列管病患死7年 嘉縣東石衛所仍登載訪視

台南廟會鞭炮不斷惹民怨 環保局開出最高12萬罰單

影／中捷無法通車誰負責？藍綠吵翻天 盧秀燕：我概括承受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。