會考績優獎勵學子回流 苗栗縣發逾500萬元獎金

苗栗縣政府鼓勵優秀國中畢業生留鄉就讀縣內高中職，祭出高額獎學金實施「鮭魚回流計畫」及「會考激勵方案」，今年共計13校、44名學生達標，發出新台幣500餘萬元獎金。

苗栗縣政府教育處今天在縣府第2辦公大樓會議廳舉辦「鮭魚回流計畫－苗栗縣優秀國中畢業生就讀本縣高中職激勵翻轉計畫方案」、「國中會考激勵方案學校獎」頒獎典禮，縣長徐耀昌、教育處副處長葉芯慧、縣議員余文忠、徐筱菁等人共同頒獎，鼓勵苗栗優秀學子及學校。

教育處表示，苗栗縣國中應屆畢業生國中會考成績優異、運動表現傑出留在縣內就讀高中職者，可申請鮭魚回流獎勵金。其中，會考達5科精熟級（5A5+）、寫作5級分以上，可獲獎學金8萬元；達5A、寫作5級分以上，獎學金3萬6000元。運動表現方面，國中3年期間，曾代表苗栗縣參加全中運或教育部舉辦之全國甲組聯賽獲前3名者，獎學金8萬元，總計109學年度共計44名學生通過審核。

教育處指出，獲獎學生現分別就讀私立建台中學、國立苗栗高中、國立苑裡高中、興華高中、竹南高中、私立君毅中學及縣立苑裡高中、大同高中等校。

此外，會考激勵方案學校獎則針對認真辦學、「拔尖」與「扶弱」有成的國中給予獎勵金，共計13所國中獲獎。其中，照南國中、私立建台中學、私立君毅中學等3校，單科精熟全校比例優於全國。

教育處表示，109學年度兩項獎勵政策共計發出501萬7000元，盼藉此落實12年國教就近入學，打破過去追求外縣市明星學校迷思，營造苗栗縣優質學習環境。

徐耀昌指出，透過「會考激勵方案」及「鮭魚回流」獎勵制度，鼓勵學校認真辦學，讓縣內優異子弟留在苗栗縣就讀高中職，提升在地學習風氣及教育品質，他鼓勵獲獎學生再接再厲，朝適性理想的大學院校努力邁進。