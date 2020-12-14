原鄉職訓不限觀光工藝 勞動署桃竹苗分署後山開多元課

勞動力發展署桃竹苗分署為提升原鄉勞工職業技能，結合地域、產業及優秀人才，促進產業發展與就業，遠赴桃園市復興區開辦「後山地區農產活化暨網路行銷班」，今天在三光活動中心舉行結訓成果展，賴家仁分署長、復興區長游正英及里長等來賓的參與下，學員們使出渾身解數大秀廚藝，馬告三色餅、刺蔥油餅、桃子南瓜子雪Q餅、荷葉糯米雞等一道道原鄉美味佳餚端上桌，來賓們食指大動，大讚「可以出師了」。

桃竹苗分署指出，桃園復興後山地區包含三光、華陵及高義3個里，當地以種植水蜜桃、香菇、柿子及桂竹筍為主，收成的農作物多半在前山的角板山等商圈銷售。受疫情衝擊，不僅後山觀光產業受影響，也改變民眾的消費模式，後山的居民必須到前山商圈販售，或透過當地農會、協會大量收購後山農作，因為有保存期限，導致原鄉農民收入不穩定又難以掌控，桃竹苗分署了解問題和需求，決定遠赴三光開「後山地區農產活化暨網路行銷班」職業訓練。

31歲高秋燕是「後山地區農產活化暨網路行銷班」的學員，出生三光，三代都住爺亨部落，家裡以種植水蜜桃為生，高中畢業後她一直待在餐飲業工作，因疫情衝擊，餐廳生意不佳和合約到期，老闆資遣員工。高秋燕也因為家中長輩年老體衰，決定回鄉幫忙種水蜜桃，剛好碰上職訓課程招生，趕緊報名。

高秋燕開心分享訓練歷程，表示結訓後先開攤車賣關東煮，招牌是運用上課所學技巧製作，未來會試著研發水蜜桃果醋或其他商品在網路平台銷售，為家裡多增加收入。

桃竹苗分署長賴家仁説，原鄉位置偏遠，民眾想報名職訓往往因路途遙遠又難兼顧家庭，陷入掙扎，過去若要在當地開課，考量投入培訓成本過高而窒礙難行，只能開辦觀光工藝為主的課程，但就業優勢薄弱。

賴家仁指出，2019年起分署選定新竹尖石鄉司馬庫斯開辦「原住民部落民宿房務餐飲實務班」，以在地化產業為發展主軸，就業導向為輔，透過課程設計充實偏鄉學員在旅宿、餐飲方面的實務技能，引起迴響，因而訂定「辦理原鄉地區職業訓練服務計畫」，每年度針對原鄉的開課需求調查分析，並投入資源開課，今年在復興區公所等單位的支持下，順利開辦「後山地區農產活化暨網路行銷班」。