竹市消防博物館災情體驗逼真 將新增多媒體互動

新竹市消防博物館去年新增地震體驗屋並更新濃煙體驗室設施後，災情體驗逼真吸引民眾帶著孩子前往學習遇到災害時應變方式，明年將新增投影多媒體互動設施，提升寓教於樂。

新竹市消防局長李世恭今天透過新聞稿表示，竹市消防博物館的地震體驗屋開放後頗受歡迎，地震平台搭配影音效果，真實晃動感讓人彷彿身在4D電影院，藉此宣導「趴下、掩護、穩住」地震保命三要領。

李世恭說，館內的濃煙體驗室讓大小朋友學習在火災現場保持冷靜，謹記「示警、應變、打119」火警應變三步驟，還有「小火快跑、濃煙關門」訣竅。

李世恭指出，為提供更佳參觀服務，消防局積極向文化部爭取經費更新常設展場，希望讓過去以文物展示為主的消防博物館，轉型為富有互動教育意義的防災教育場館。

新竹市消防局表示，未來將透過展區帶大小朋友認識消防員的工作、了解從日治時期以來的新竹消防史，並在2樓增加兒童互動樂高投影區，讓孩子能在指定區域內組裝水箱車、雲梯車等消防設備，然後就能在螢幕上看到自己組裝好的車子出勤。

消防局指出，為新增設備，新竹市消防博物館將於民國110年3月休館，預計明年8月重新開放，邀民眾把握近期前往體驗，相關規定與預約導覽，可上網搜尋「新竹市消防博物館」。