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竹市消防博物館超好玩 明年新增多媒體樂高互動區
新竹市消防博物館去年更新「地震體驗屋」及「濃煙體驗室」，還備有消防衣讓孩童變身小小消防員，成為假日遛小孩最愛的熱點。消防局今表示，博物館將於明年三月改裝，新增兒童樂高投影等多媒體互動設施，和日治時期消防史等寓教於樂區域，預計明年八月開放。
消防局長李世恭說，消防博物館2002年開館，當時更是全國首座消防博物館，2018年被指定為市定古蹟。為提供更佳的參觀服務，消防局積極向文化部爭取1000萬元經費更新常設展場，希望讓過去以文物展示為主的消防博物館轉型為富有互動教育意義的防災教育場館。
李世恭說，消防博物館地震體驗屋開放後頗受歡迎，地震平台搭配影音效果，真實的晃動感讓人彷彿身在4D電影院，藉此宣導「趴下、掩護、穩住」三要領；濃煙體驗室則讓大小朋友學習在火災現場保持冷靜，謹記「示警、應變、打119」三步驟，還有「小火快跑、濃煙關門」這個訣竅。
李世恭指出，未來將透過消防博物館內展區帶孩童認識消防員工作、了解從日治時期以來的新竹消防史，更有趣的是，之後會在二樓增加兒童互動樂高投影區，讓孩子能在指定區域內組裝水箱車、雲梯車等消防設備，並在螢幕上看到自己組裝好的車子出勤。
目前消防博物館除了每周一休館日，目前都是正常開放，15人以上團體可先電話預約導覽，一般民眾可不需預約直接入館參觀體驗，全館均免費參觀，入館需戴口罩，配合實聯制、量額溫及手部消毒等措施。
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