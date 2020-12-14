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苗縣秘密客買菸測試逾4成賣少年 連鎖便利商店也中招
苗栗縣政府衛生局今年派出「秘密客」測試店家販售菸品給少年，請年滿18歲工讀生身穿高中職制服喬裝測試，結果不合格比率逾4成，連鎖便利商店也中招。衛生局將對合格率未達9成的鄉鎮市，及合格率較低的雜貨店、檳榔攤加強稽查。
衛生局今年秘密客測試206家販賣菸品場所，121家合格，85家不合格，其中，65家未確認年齡直接販售菸品，另有21家則有詢問年齡但仍然販賣，各類型販賣菸品場所合格率，一向把關較嚴格的連鎖便利商店也失守，合格率78.58%，大賣場和超市量販店合格率63.15%，檳榔攤合格率54.6%，雜貨店合格率44.5%最低。
衛生局長張蕊仙表示，不合格商家均已函文，令其改善，今年自行辦理測試合格率結果偏低，衛生單位未來仍有努力的空間，合格率未達90%的鄉鎮市，及合格率較低的雜貨店、檳榔攤類型場所，持續加強輔導稽查及駐點取締。
衛生局也呼籲切勿販售或供應菸品予未滿18歲少年，即使是熟識的親朋好友，小孩要幫家裡大人購買也要嚴格恪守規定，如遭查獲即逕行裁處1萬元到5萬元罰鍰，民眾如有任何與菸害防制相關諮詢，可以撥打專線電話037-558295。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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