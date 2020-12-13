桃園仙草花節圓滿落幕 吸引逾百萬人次參觀紫色花海

桃園市政府秘書長黃治峯今天下午前往楊梅區，出席桃園仙草花節閉幕式「午茶華爾滋」，表示仙草花節展期從11月28日至12月13日，16天累積100萬828人次參與，感謝主協辦單位用心打造5.8公頃大面積的紫色仙草花海，共種植超過12.5萬株的仙草花，再加上展區周圍2公頃繽紛的波斯菊花海點綴，讓今年的桃園仙草花節突破去年的參觀人次，期許桃園仙草花節一年比一年更好、一年比一年更受到大家的喜愛。

黃志峯、農業局長郭承泉説，上周仙草花節邀請「果然匯」與萬能科大跨界合作，帶來仙草創意料理，今天閉幕式請來台中的「紫羅蘭樂團」以及擁有百年歷史的「郭元益」餅店共同辦理長桌宴，透過音樂與美食饗宴結合，將桃園仙草花節打造成為獨一無二的下午茶音樂會，市民朋友也能在享用美味下午茶的同時，聆聽美妙的音樂，為2020桃園仙草花節畫下完滿的休止符，更期盼明年再與大家相見。

黃志峯指出，早期仙草為一種陸藥，現在研發出許多創意美食，包括仙草雞、仙草排骨、仙草茶餅、仙草茶包、仙草冷飲、仙草QQ蛋、仙草蛋捲、仙草面膜等創意料理以及產品，都獲得消費者的喜愛。

活動總督導副秘書長邱俊銘表示，仙草花節活動整合楊梅在地人力的投入、花卉農作技術、志工團隊、交通巡守隊以及環境與清潔維護；市政府團隊總動員，農業局主辦全展區活動設計，交通局協助展區來往車站接駁，警察局協助周邊交通管制，環境保護局協助周邊環境整潔，齊力為市民朋友帶來一場浪漫的紫色仙境饗宴。