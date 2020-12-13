人口大增桃園有9大里要分里 橫峰6千戶全國最大里

桃園市升格直轄市6年市民增達226萬7070人，人口增加一成，由於桃園交通便利，房價較大台北低，吸引雙北各地人口移入，造成桃園、中壢、八德、大園、龜山區的新興重畫區人口爆增，里行政區太大，分里調整迫在眉睫，市政府民政局今天表示，市政府已針對桃園、中壢、八德及大園等9個人口大幅增加大里，展開規畫分里調整。

市府民政局表示，依「桃園市里鄰編組及區域調整自治條例」規定，超過3500戶人口大里分里，目前桃園區新埔、會稽、寶山3里，中壢區中福、復興、洽溪3里，八德區福興、興仁2里及大園區橫峰里，總共9個戶數均超過規定，市府規畫分里調整，又以大園橫峰里6047戶全市第1、八德福興里5000餘戶第2、八德興仁里（含寄居）約4800多戶第3，橫峰里更是全國最大里。

大園區橫峰里鄰青埔特區近年人口激增，全國最大里，里長許琇筑表示，該里人口約1.4萬人、48個鄰「實在太多人」，分里有必要，但考量該里納航空城計畫，希望在航空城徵收、各里鄰集中區域後，再進行分里。

八德區福興里長姚成達表示，該里人口1萬2000 多人、38個鄰，因為八德重畫區人口移入，未來人口還會增加，長遠來看「有必要分里」。