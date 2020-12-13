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桃園療養院參訪基隆醫院 學習用雲端藥歷監控病人用藥

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
衛生福利部桃園療養院為更了解雲端藥歷監控精神科病人藥物管理，以減少重複用藥與交互作用，於12月10日參訪基隆醫院，兩院交流學習，共創病人安全。圖／桃園療養院提供
衛生福利部桃園療養院為更了解雲端藥歷監控精神科病人藥物管理，以減少重複用藥與交互作用，於12月10日參訪基隆醫院，兩院交流學習，共創病人安全。圖／桃園療養院提供

衛生福利部桃園療養院為更了解雲端藥歷監控精神科病人藥物管理，以減少重複用藥與交互作用，於12月10日參訪基隆醫院，兩院交流學習，共創病人安全。

桃療表示，用雲端藥歷監控精神科病人藥物管理，目的是為了讓病人的用藥有更安全的保障，以往病人在個別診所看病時，醫師會不知道病人過去用藥史，但隨科技進步，雲端藥歷的發展可讓醫師知道病人的過去用藥以及目前用藥，但是否有交互作用，重複用藥的部分還是需要藥師來執行。

桃療指出，基隆醫院藥劑科從日間病房開始執行此項目，因病人人數眾多，將人數分成3組，每月護理站將雲端藥歷與病人用藥印出後送至藥劑科評估，如有異常交互作用會通知醫師處置，每位病人3個月會循環1次。

基隆醫院藥劑科將雲端藥歷監控的記號分為紅黃綠3種，穩定者以綠貼紙做為記號，紅燈者為特別注意有藥物交互作用，黃燈為事後評估與監測。創意之藥事服務，可節省人力評估時間。

除了交流雲端藥歷監控成果外，也分享社區復健中心經營管理心得，基隆醫院職能治療師主任鄭傑仁表示，基隆醫院展現出不同特色，如創新的集點卡活動、校園美術班與病人的交流等；這些活動帶來的成就感讓病人臉上多了增添了不少笑容。

衛生福利部基隆醫院創立於民國前14年，該院精神科則成立於民國76年，提供以病人為中心的主護照模式，涵蓋藥物治療、穩定症狀、減緩退化職能復健等個別化全人治療，以達成積極復及回歸社區的目標。

衛生福利部桃園療養院為更了解雲端藥歷監控精神科病人藥物管理，以減少重複用藥與交互作用，於12月10日參訪基隆醫院，兩院交流學習，共創病人安全。圖／桃園療養院提供
衛生福利部桃園療養院為更了解雲端藥歷監控精神科病人藥物管理，以減少重複用藥與交互作用，於12月10日參訪基隆醫院，兩院交流學習，共創病人安全。圖／桃園療養院提供

醫師 基隆

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