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苗栗頭份市親子搓湯圓爆桌 收冬祭饒富人情味

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市田寮社區發展協會、里辦公處今天合辦「收冬祭親子搓湯圓及歌唱班舞蹈班成果發表」活動，湧進大批親子參加。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市田寮社區發展協會、里辦公處今天合辦「收冬祭親子搓湯圓及歌唱班舞蹈班成果發表」活動，湧進大批親子參加。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市田寮社區發展協會、里辦公處今天合辦「收冬祭親子搓湯圓及歌唱班舞蹈班成果發表」活動，參加人數遠超預期，湧進親子5、600人搓湯圓，欣賞精彩歌舞表演，縣長徐耀昌等人小露一手搓湯圓，現場氣氛溫馨熱鬧。

這場活動由頭份市田寮里長羅士浩、社區發展協會理事長羅台珍及執行長傅福雄，率同志工籌備多時，其中搓湯圓的家庭預定60組，結果報名來了80多組，工作人員補充材料，讓參加人員都盡興，感受農村收冬祭人情味，並傳承民俗及技藝，徐耀昌、頭份市長羅雪珠等人，也到場搓湯圓同樂。

徐耀昌表示，防疫期間，附近香火鼎盛的信仰中心永貞宮神威顯赫，保佑地方無災無難，社區發展協會、里辦公處合辦收冬祭活動，既可吸引民眾走出戶外，紓解疫情帶來的苦悶，又能聯絡社區居民情誼、凝聚向心力，別具意義。

苗栗縣頭份市田寮社區發展協會、里辦公處今天合辦「收冬祭親子搓湯圓及歌唱班舞蹈班成果發表」活動，湧進大批親子參加。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市田寮社區發展協會、里辦公處今天合辦「收冬祭親子搓湯圓及歌唱班舞蹈班成果發表」活動，湧進大批親子參加。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市田寮社區發展協會、里辦公處今天合辦「收冬祭親子搓湯圓及歌唱班舞蹈班成果發表」活動，湧進大批親子參加。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市田寮社區發展協會、里辦公處今天合辦「收冬祭親子搓湯圓及歌唱班舞蹈班成果發表」活動，湧進大批親子參加。圖／苗栗縣政府提供

徐耀昌

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