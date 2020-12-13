苗栗頭份市親子搓湯圓爆桌 收冬祭饒富人情味

苗栗縣頭份市田寮社區發展協會、里辦公處今天合辦「收冬祭親子搓湯圓及歌唱班舞蹈班成果發表」活動，參加人數遠超預期，湧進親子5、600人搓湯圓，欣賞精彩歌舞表演，縣長徐耀昌等人小露一手搓湯圓，現場氣氛溫馨熱鬧。

這場活動由頭份市田寮里長羅士浩、社區發展協會理事長羅台珍及執行長傅福雄，率同志工籌備多時，其中搓湯圓的家庭預定60組，結果報名來了80多組，工作人員補充材料，讓參加人員都盡興，感受農村收冬祭人情味，並傳承民俗及技藝，徐耀昌、頭份市長羅雪珠等人，也到場搓湯圓同樂。