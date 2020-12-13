桃園人口激增 戶政地政基層人力不足

桃園市因近年建設不斷，吸引大量外移人口遷入，截至11月底人口已達226萬7070人，6年來人口增加率為10.14％，首當其衝的就是戶政及地政第一線機關，業務量暴增，使得基層人力不足、人均工作量變多，民政局和地政局皆祭短期應變之策。

桃園移入人口增加，各戶所、地所人力無法負荷，讓民眾要花更多時間排隊等待辦理事務。民政局統計，未升格前全市總業務量為217萬6686件，對照2019年全市業務量已攀升至258萬85件，5年業務量增加41萬件，數量非常可觀。

截至11月底，桃園區人口有45萬6744人，桃園戶所配置員額，含臨時人員及工友共83人，每人1年平均要負責7345件；中壢區人口有42萬2081人，中壢戶所配置員額，含臨時人員及工友共85人，每人1年平均要負責6445件，因人均工作量繁重，11月各戶所都已多增加人力。

「曾遇過有人考試分發到桃園，驚覺工作量太操就離職」，桃園戶政事務所主任廖麗卿坦言，桃園區人口約45萬6千多人，戶所編制人員扣除工友、人事跟會計有75人，相較台北市信義區人口數約21萬6000人，戶所編制人員就有70人，但身為主管還是要鼓勵同仁，桃園正在發展是好事。

地政局調查各地所的業務量，上月已從中壢地所調派2人，分別前往平鎮及龜山地所支援，截至11月底，人均工作量最多的前3名為八德、平鎮及蘆竹地所，人均業務量超過規定要點，啟動人力支援計畫，預計明年將調整整個組織編制。

目前人均業務量最高的八德地政事務所主任何俊男表示，自105年實施跨所業務後，八德地所因交通方便、停車便利，加上離桃園區不遠，有許多地政士在桃園區，業務量也會因此增加，且近年八德有很多新建案，買賣房子、抵押貸款等業務量也激增不少，現已向地政局提出人力支援申請。