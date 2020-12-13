通霄濱海追風馬拉松盛會 3000多人用腳體驗獨特風情

苗栗縣年度盛事通霄濱海追風馬拉松，今年連續第4年舉辦，3000多人一早從通霄海水浴場開跑，沿著海堤道路，跑進名勝景點，欣賞旑旎海景，許多民眾親子出動，感受到追風馬拉松特有風情。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、國策顧問紀政、苗栗縣議員徐永煌等人，今天上午6點半在通霄海水浴場鳴笛，參賽選手陸續出發，1.6公里後一邊是台灣海峽，一邊是台灣鐵路局海線鐵路風車發電組、貝類化石層、好望角等特色景點，近距離體驗濱海追風。

比賽分為疾疾如風組（42.195公里）、乘風破浪組（23公里）、一帆風順組（12公里），及走馬看花組（4.5公里）4組，3000多人參加，主辦單位定點量測體溫、噴酒精消毒雙手，沿途鎮設有11處補給站提供當地特色小吃讓跑友享用。