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通霄濱海追風馬拉松盛會 3000多人用腳體驗獨特風情
苗栗縣年度盛事通霄濱海追風馬拉松，今年連續第4年舉辦，3000多人一早從通霄海水浴場開跑，沿著海堤道路，跑進名勝景點，欣賞旑旎海景，許多民眾親子出動，感受到追風馬拉松特有風情。
苗栗縣副縣長鄧桂菊、國策顧問紀政、苗栗縣議員徐永煌等人，今天上午6點半在通霄海水浴場鳴笛，參賽選手陸續出發，1.6公里後一邊是台灣海峽，一邊是台灣鐵路局海線鐵路風車發電組、貝類化石層、好望角等特色景點，近距離體驗濱海追風。
比賽分為疾疾如風組（42.195公里）、乘風破浪組（23公里）、一帆風順組（12公里），及走馬看花組（4.5公里）4組，3000多人參加，主辦單位定點量測體溫、噴酒精消毒雙手，沿途鎮設有11處補給站提供當地特色小吃讓跑友享用。
苗栗縣通霄慢跑協會理事長李開勳指出，通霄小鎮山海都有好風景，尤其是綿延10幾公里海岸線景緻迷人，通霄濱海追風馬拉松賽事專為跑者設計的無壓力式賽道，車流量少廢氣少，沿著海堤道路追風跑，暢快無比，也成了馬拉松的盛事。
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