聯大路改善縣府免配合款3750萬 不設區間測速了

國立聯合大學新、舊校區間聯大路（苗30線）改善工程案，苗栗縣政府完成說明會、評選承包商，預計2021年2月動工，總經費2億1250萬元，雙向各增設1個3.5公尺混合車道，加大外路肩至1.0公尺，改善坡度、線形等，並移除2公尺綠帶，2022年5月通車。

其中，聯大路速限每小時40公里，縣府原規畫設置區間測速系統，但交通部沒有列入補助工程項目，縣府工務處長古明弘說，可以用固定測速照相桿，或移動式照相替代，至於工程說明會反映直線路段速限提升10公里，縣府也會研議。

聯大路寬25公尺，雙向各設1個3.5公尺汽車道、2公尺機車道，全線2.63公里、10個彎道，2010年開通以來，1年平均車禍20多件，縣府委託整體改善策略評估分析現況，線形彎道多且車速快，上、下坡度大，其中6段路坡度大於8%，下坡路段缺乏引導性用路資訊輔助，終點S型反向曲線彎道等風險因子。

古明弘說，聯大路改善工程獲交通部「生活圈道路交通系統建設計畫」補助，縣府負擔配合款3750萬元全免，最近完成說明會，評審出承包商，總經費2億多元，預計明年2月動工，雙向2.0公尺寬機車道，將增加到3.5公尺的混合車道，並加大外路肩至1.0公尺，提供偏離道路的機慢車輛有更大的緩衝空間。