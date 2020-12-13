秋冬防疫措施上路 竹市民政處訪視寺廟執行情形

新冠肺炎疫情仍在延燒，中央流行疫情指揮中心為防範疫情擴散，宣布即日起進行秋冬防疫專案，民眾進出八大類場所須強制戴口罩，其中宗教祭祀場所因進出者多難以掌握，也列為八大強制佩戴口罩場所；新竹市府民政處長倪冠勛今到新竹都城隍廟訪視防疫專案執行情形，與廟方人員在廟口張貼明顯標語，親自宣導參拜信徒要確實戴口罩。

市長林智堅指出，新竹都城隍廟是新竹市著名廟宇，也是著名的觀光景點，每天造訪的遊客與參拜人數眾多，入秋後擔心恐導致新冠肺炎第二波疫情再起，市府配合中央流行疫情指揮中心的防疫專案，全力以赴做防疫，降低感染的風險。

倪冠勛說，民政處已於12月1日函告轄內各宗教團體，因應秋冬防疫專案，落實配戴口罩機制，如有民眾經勸導仍不配戴口罩，可通知民政處前往蒐證，並移送衛生局裁罰，今日香客前來參拜，不論男女老少，大部分都戴上口罩，未戴口罩者經過提醒，也都能迅速將口罩戴起，並沒有出現違規情形。