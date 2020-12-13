桃園仙草花節今天辦華爾滋下午茶 3接駁站免塞車

2020桃園仙草花節今天下午閉幕，現場安排「下午茶華爾滋」等活動，農業局表示今天好天氣，遊客人數會增加，如果開車到楊梅區楊湖路現場，請按交管人員指揮停車。

農業局表示，今天下午3點至4點半，有來自台中的「紫羅蘭樂團」與擁有百年歷史的「郭元益」，共譜音樂與美食結合的藝術饗宴，打造出仙草花節的獨一無二的下午茶音樂會。

桃園仙草節今天接駁車地點包括台鐵富岡站往會場（綠線），下午最後一班4點發車，會場到富岡火車站最後一班5點半，都是每隔30分鐘發車。另有紅線台鐵楊梅站（金德路）、藍線中國科技大學（新竹校區）停車場往返活動會場，末班接駁車都是4點去、5點半回，每隔15分鐘發車。