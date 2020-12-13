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桃園仙草花節今天辦華爾滋下午茶 3接駁站免塞車

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園仙草花節假日吸引絡繹不絕的遊客賞花、看表演、嘗美食、美拍，圖為開幕時畫面。圖／桃園市政府農業局提供
桃園仙草花節假日吸引絡繹不絕的遊客賞花、看表演、嘗美食、美拍，圖為開幕時畫面。圖／桃園市政府農業局提供

2020桃園仙草花節今天下午閉幕，現場安排「下午茶華爾滋」等活動，農業局表示今天好天氣，遊客人數會增加，如果開車到楊梅區楊湖路現場，請按交管人員指揮停車。

農業局表示，今天下午3點至4點半，有來自台中的「紫羅蘭樂團」與擁有百年歷史的「郭元益」，共譜音樂與美食結合的藝術饗宴，打造出仙草花節的獨一無二的下午茶音樂會。

桃園仙草節今天接駁車地點包括台鐵富岡站往會場（綠線），下午最後一班4點發車，會場到富岡火車站最後一班5點半，都是每隔30分鐘發車。另有紅線台鐵楊梅站（金德路）、藍線中國科技大學（新竹校區）停車場往返活動會場，末班接駁車都是4點去、5點半回，每隔15分鐘發車。

桃園仙草花節在楊梅區楊湖路三段（上湖派出所對面）為期16天，今年活動以「微見仙境」為主題，楊梅區農會推動仙草食品、仙草茶餅，種植約5.8公頃紫色仙草花海，估計有12.5萬株仙草花，展區周圍還有2公頃的紅、粉、白玻斯菊花海點綴，連日吸引不少遊客專程來賞花。

桃園仙草花節今天下午閉幕典禮，3點有「下午茶華爾滋」活動，圖為開幕時畫面。圖／桃園市政府農業局提供
桃園仙草花節今天下午閉幕典禮，3點有「下午茶華爾滋」活動，圖為開幕時畫面。圖／桃園市政府農業局提供

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