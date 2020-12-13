桃園八德白鷺蕃薯地方文化節 3千斤蕃薯免費送大家吃

桃園市八德區白鷺里種植大面積且品質良好的蕃薯，今天於八德元聖宮舉辦一年一度的「白鷺蕃薯節暨地方文化節」，準備逾3千斤的蕃薯，製成饅頭、炸地瓜薯條、地瓜湯等蕃薯製品，免費提供民眾領取，現場相當熱鬧。

白鷺里長黃慶玉表示，白鷺蕃薯節暨地方文化節今年已是第7屆，由於白鷺里屬於較為鄉下的鄉里，過去甘苦人都以蕃薯為主食，近年來蕃薯已經演變為養生食材，為推展地方發展，特地結合白鷺里盛產的蕃薯來推廣，希望藉由該活動活絡鄉里。

黃慶玉指出，今年受疫情影響，有酌量減少蕃薯製品的份量，但仍準備3000斤蕃薯，且1周前就需開始準備，製成包括養生饅頭250個、地瓜湯跟薯條皆有1000至1500份，粗估今天現場參與人數約有800至1000人，許多人一大早就到現場排隊，各項食品的攤位排隊人龍都很可觀，不過份量算是非常足夠。

白鷺蕃薯節暨地方文化節已舉辦至第7屆，黃慶玉說，今年斥資30萬辦理，其中10萬由八德區公所社會課補助，其餘自籌，他回憶，105年舉辦的活動最為盛大，總計有4000人參與，歡迎民眾每年都來參與。

現場除了有免費的蕃薯製品可以吃，還有安排創意市集，由社區媽媽們設攤推廣在地農特產品及手工藝品，另外，為增添活動精彩度，現場還提供迷你馬拍照、茄苳國小學童、八德殘障教養院院生表演、消防、社福、戶政單位也都到場進行各項宣導。