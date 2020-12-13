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竹縣原住民歲時祭儀今登場 歌手舞思愛獻唱炒熱氣氛

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
原住民歌手舞思愛演唱，搭配穿著傳統服飾的族人精彩的舞蹈表演，炒熱現場氣氛。記者陳斯穎／攝影
原住民歌手舞思愛演唱，搭配穿著傳統服飾的族人精彩的舞蹈表演，炒熱現場氣氛。記者陳斯穎／攝影

新竹原住民族文化慶典活動歲時祭儀今天上午在竹北市河濱公園足球場舉行，部落耆老以傳統族語進行祈福迎靈，散居在都會各角落的族人穿著傳統服飾參加，以實際行動回歸祖靈懷抱、重溫原民部落傳統，以期來年豐收順遂，也藉此共聚一堂、凝聚族人向心力。

活動一開始由部落耆老以傳統族語進行迎靈、點酒祈福儀式，再由原住民歌手舞思愛演唱，搭配穿著傳統服飾的族人精彩的舞蹈表演，帶動活動氣氛，現場族人也紛紛加入一起唱歌跳舞。

新竹縣目前原住民族人口有近萬人，其中有2200多名居住在平地。今年籌辦活動的新竹縣原住民議員林秉君表示，許多原住民下山在都會區就學、就業後，往往無法回到自己故鄉參與傳統祭典，新竹地區生活在平地的原住民鄉親為此每年都會就近舉辦一次歲時祭儀活動。

歲時祭儀活動今年邁入第15年，號召新竹縣、市超過10個以上散居都會區各處的協會參加，活動也走向年輕化，邀請年輕的原住民舞團參與演出，年長者以傳統舞步、年輕者以創新改良舞步，兩者之間彼此呼應也展現熱情的文化傳承。

林秉君說，盼透過年度聚會之際，讓平常沒有機會開口說族語的年輕人能練習族語，也感謝縣府承諾將著手進行原住民遷移史的口述歷史記錄，讓族人不要失去傳統的根，將文化和語言傳承下去。

新竹縣原住民族文化慶典活動歲時祭儀今天上午在竹北市河濱公園足球場舉行。記者陳斯穎／攝影
新竹縣原住民族文化慶典活動歲時祭儀今天上午在竹北市河濱公園足球場舉行。記者陳斯穎／攝影
活動一開始由部落耆老以傳統族語進行迎靈、點酒祈福儀式。記者陳斯穎／攝影
活動一開始由部落耆老以傳統族語進行迎靈、點酒祈福儀式。記者陳斯穎／攝影

原住民 新竹 語言

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