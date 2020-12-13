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品味生活細節體會有溫度的美 2020冬景市集19日登場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
連續4年以精緻手作打出口碑「最快秒殺市集」冬景市集19日將移師新竹公園登場。圖／新竹市政府提供
連續4年以精緻手作打出口碑「最快秒殺市集」冬景市集19日將移師新竹公園登場。圖／新竹市政府提供

連續4年以精緻手作打出口碑「最快秒殺市集」冬景市集，19日將移往新竹公園。新竹市政府今表示，2020年末邀請民眾來冬景市集，當天有18攤各具特色的攤位，藉由多位手工達人的創作，重新找回生活的樂趣與溫度。

城市行銷處指出，今年的冬景市除可享受挖寶尋物的樂趣，也能與創作者互動中感受每件作品背後的故事。冬景市集召集人安琪拉擅長手工餅乾及蛋糕，在全台手工創作界頗負盛名，從20年前的華山藝文中心開始，找到一群志同道合的朋友，一起探索屬於台灣人的生活感覺，這次她邀請多位知名手工達人包括My Mini Me的老闆小珊，他擅長純手工製作泰迪熊，擁有一大票死忠粉絲，這類老古董配件，近年來深受歡迎號稱是老古董的娃。

茹陶是另一家創作型的藝品店，老闆童心滿滿，手捏陶再一筆一畫創作出各式不同的陶藝作品，一尊尊公仔風靡許多人，常常是市集完售的前幾名。而老詹木場的老闆詹先生是位今年剛退休的國小老師，擅長在木頭上彩繪創作個是令人會心一笑愛不釋手的創作，住苗栗的老詹很開心來鄰居新竹市串串門子。

安琪拉說，她的手工創作朋友很多，正苦惱逛市集肚子餓怎麼辦，恰巧從台南來的老朋友咖哩鬥陣老闆來到新竹，一口答應參與冬景市集，原本是竹科工程師的夫妻倆，當年毅然從高壓力的科技界退場，到台南開設民宿，一次偶然的機會到印度旅行，從此愛上咖哩，在台灣能料理出道地的印度咖哩，把好滋味從古城台南送到古城新竹。

城銷處表示，攤位間的合作也是冬景市集特色，不僅市集視覺意象由創作攤位進行設計，創作者也彼此對於商品定位的協調、銷售方式的激盪出不同的合作火花。歡迎民眾來此探索各式各樣的創意攤位，活動資訊請上新竹市政府官網查詢，或撥打服務專線03-5216121-547。

連續4年以精緻手作打出口碑「最快秒殺市集」冬景市集19日將移師新竹公園登場。圖／新竹市政府提供
連續4年以精緻手作打出口碑「最快秒殺市集」冬景市集19日將移師新竹公園登場。圖／新竹市政府提供
連續4年以精緻手作打出口碑「最快秒殺市集」冬景市集19日將移師新竹公園登場。圖／新竹市政府提供
連續4年以精緻手作打出口碑「最快秒殺市集」冬景市集19日將移師新竹公園登場。圖／新竹市政府提供

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